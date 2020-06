OTD: De eerste Indy 500 die meetelde voor het WK Formule 1

Het werd al gauw een traditie om de race elk jaar op de nationale feestdag Memorial Day (indertijd gevierd op 30 mei) te laten plaatsvinden, tenzij dit een zondag was.

Formule 1

De editie van 1950 werd verreden op dinsdag 30 mei en het bijzondere er aan was dat deze editie niet alleen meetelde voor het Amerikaanse AAA Championship Car-seizoen, maar ook werd aangekondigd als derde ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA vond de race op de Indianapolis Motor Speedway wel een aardige toevoeging aan de kalender. Zo kon het WK Formule 1 immers ook met recht een wereldkampioenschap genoemd worden.

Minimale interesse

Veel interesse vanuit Europa was er niet. Alleen Nino Farina overwoog even mee te doen, maar de Italiaan zag op tegen de reis en besloot op het laatste moment af te haken. Niet gek als je bedenkt dat de Grand Prix van Monaco op 21 mei werd verreden en de Zwitserse Grand Prix voor 4 juni stond gepland. Waarom op en neer naar Indianapolis als je om de hoek twee races kunt rijden?

De Indy 500 van 1950 werd dan ook een Amerikaans onderonsje: winnaar werd Johnnie Parsons, een coureur uit Los Angeles die een jaar eerder nog tweede was geworden. Zijn overwinning leverde hem negen punten voor het WK Formule 1 op, waarmee hij direct aan de gedeelde leiding in de stand om het F1-kampioenschap kwam te staan, samen met Farina en Juan Manuel Fangio. Dat duurde uiteraard niet lang, want Parsons vervolgde zijn seizoen gewoon in de Verenigde Staten, maar zijn negen punten waren uiteindelijk wel voldoende voor een zesde plaats in het eindklassement van het F1-seizoen 1950.

Recordboeken

De zege van Parsons is echter om meerdere redenen bijzonder. Parsons is de eerste Amerikaan die een Formule 1-race wist te winnen en hij is samen met Nino Farina en Giancarlo Baghetti de enige coureur die zijn debuutrace in de Formule 1 wist om te zetten in een zege. Farina deed dat op 13 mei 1950 op Silverstone tijdens de allereerste Grand Prix uit de geschiedenis en Baghetti won bij zijn eerste optreden gelijk de Franse GP van 1961.

De Indy 500 bleef tot en met 1960 onderdeel van het WK Formule 1, in al die jaren werd de race niet één keer door een reguliere Formule 1-coureur of -constructeur gewonnen. Vanaf 1961 kreeg de Verenigde Staten op Watkins Glen z’n eigen US Grand Prix. Prompt werd die race gewonnen door de Engelse coureur Innes Ireland in een Engelse Lotus-Climax.