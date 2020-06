De mooiste dag uit mijn carrière: Giedo van der Garde

Datum: 25 mei 2013

Plaats van handeling: Monaco

Wat vooraf ging: Na vier seizoenen in de GP2 en verschillende testoptredens in de Formule 1 kwam in 2013 de kans voor Giedo van der Garde om in de koningsklasse als racerijder aan te treden. Hij stapte in bij Caterham, het team van de Maleisische luchtvaartondernemer Tony Fernandes, waarvoor hij een jaar eerder al een zestal vrije trainingen had gereden.

Wat er die dag gebeurde: “Ik heb gedurende mijn carrière veel dingen meegemaakt die echt heel vet waren. De titel in de World Series by Renault, het wereldkampioenschap karting, mijn Formule 1-debuut in Australië... Dat zijn momenten die me altijd bij zullen blijven", vertelt Van der Garde, die tegenwoordig voor Racing Team Nederland in het World Endurance Championship rijdt en een vastgoedbedrijf heeft met Cravt Real Estate. "Maar als ik er één moet kiezen, dan ga ik voor de kwalificatie in Monaco met die klote-Caterham, op een half natte, half droge baan. En dan nog niet eens zozeer omdat ik voor het eerst naar Q2 ging met dat ding. Dat was wel leuk. Maar wat vooral gaaf was, was wat er daarna gebeurde.”

“Ik was de eerste die naar slicks ging en elke keer dat ik over de finish kwam, stond ik weer ergens bovenaan", blikt Van der Garde terug op het tweede kwalificatiedeel. "Eerst stond ik tweede. Daarna derde. Vervolgens weer tweede. Dan vijfde. Die laatste minuten in Q2 waren superspannend. Ik reed al vechtend met mijn auto door Monaco, wat überhaupt een heel vet circuit is. Dus dit was denk ik wel een van mijn mooiste momenten in de Formule 1.”

Van der Garde zag de Grand Prix van Monaco sowieso al als een van de hoogtepunten op de Formule 1-kalender. “Monaco is gewoon een heel druk weekend", herinnert de in Rhenen geboren coureur zich nog goed. "Je hebt op donderdag de trainingen en die avond heb je allerlei verplichtingen omdat je op vrijdag niet zo heel veel te doen hebt." Al moest Van der Garde op vrijdagavond nog wel paraderen op de catwalk van de Amber Lounge Fashion Show. "Vervolgens heb je op zaterdag de laatste vrije training en de kwalificatie. Het is veel hectiek, maar op een of andere manier beviel dat mij wel. En ik vond het een heel vet weekend met alles wat eromheen gebeurde. De hele atmosfeer in de stad is gewoon gruwelijk. De training was op zich niets bijzonders. Maar in de kwalificatie was het nat, dus ik wist dat er ergens een kans voor me lag. Dan ga je naar buiten en zie je wel wat er gebeurt.”

Van der Garde klokte de zestiende tijd in Q1, waarmee het team zich voor het eerst dat seizoen plaatste voor het tweede kwalificatiesegment. “Dat ik Q2 haalde, was wel lachen. Het team was helemaal over the moon. Vervolgens was het tijd voor Q2 en ik dacht: ‘Fuck it, laten we eerst met slicks naar buiten gaan en kijken hoe dat gaat. Ik heb toch niets te verliezen.’ Als je omhoog rijdt, zie je een heel groot scherm hangen. Daarop zag ik steeds waar ik stond. En met die kutbak stond ik gewoon tweede, derde, vierde, vijfde... Dat was wel mooi.”

Aan het einde van de sessie stond Van der Garde vijftiende, waarmee hij Williams-rijder Pastor Maldonado achter zich had gelaten. Nog altijd een zeer keurige prestatie met de Caterham. “In de laatste minuten viel ik een heel eind terug omdat het bijna droog was en iedereen intussen op slicks reed. Ik had toen al wel door dat ik geen kans meer maakte. Dat was op zich wel jammer, maar aan de andere kant was ik niet laatste in Q2, wat voor ons prima was.”

Hoe ging het daarna verder: Dan de race. Van der Garde: “Die was kut. In de hairpin ging ik over Maldonado heen. Het was hij of ik. We gingen door die korte bocht heen en ik remde iets te laat. We raakten elkaar en buitelden over elkaar heen. Toen lag mijn neus eraf. Ik moest naar de pits om een nieuwe te halen en vervolgens lag ik helemaal achteraan. Dat was dus niet fantastisch, maar de dag ervoor was waanzinnig.” Van der Garde eindigde als vijftiende en laatste in de door Mercedes-coureur Nico Rosberg gewonnen Grand Prix.

Later dat jaar baarde Van der Garde ook tijdens de natte kwalificatie voor de Belgische Grand Prix opzien. “Aan het einde van Q1 stond ik derde met dat ding. Alleen Fernando Alonso en Lewis Hamilton stonden voor mij. Dat was ook wel een legendarisch en cool moment. Ook omdat het mijn thuiscircuit was en er veel Nederlandse fans waren. Maar Monaco was toch net iets specialer, omdat dat puur op eigen kracht was. In Spa draaide het nog meer om de goede gok. Dat ik vroeg naar slicks ging, pakte perfect uit voor mijn laatste ronde in Q1.”

Aangezien Caterham veroordeeld was tot een strijd in het achterveld, moest Van der Garde het vooral hebben van momenten zoals die in Monaco en Spa. “Dat ik met dat ding onder moeilijke omstandigheden echt vooraan kon rijden, daarmee viel ik wel op", aldus Van der Garde over zijn jaar in de CT03. "Mensen kwamen na de kwalificatie in Spa naar me toe om te zeggen dat ik iets bijzonders had gedaan. Het was mooi om die erkenning te krijgen en dat er hierna veel positieve dingen over me werden geschreven. Maar of deze momenten iets hebben gedaan voor mijn carrière, dat weet ik niet. Misschien wel. Het jaar erop kon ik aan de slag als test- en reservecoureur bij Sauber. Zij hadden gezien wat ik bij Caterham had gedaan en dat ik tijdens de tweede helft van het seizoen constant mijn teamgenoot [Charles Pic] had verslagen.”

Richting het einde van het seizoen 2013 was er ook een goed weekend in Abu Dhabi. "Dat was ook echt wel een topweekend", memoreert Van der Garde. "De kwalificatie was perfect, de race was perfect. Het hele weekend was een nine out of ten. Alles ging zoals het moest en ik was echt supersnel in zowel de kwalificatie als de race. Ik heb mijn teamgenoot toen echt helemaal aan gort gereden. En op zondagavond zijn we nog gaan stappen, wat ook wel mooi was." Al met al kijkt Van der Garde tevreden terug op zijn jaar als racerijder in de Formule 1. "Het was op zich wel oké. Het tweede deel van het seizoen was heel goed. Ik heb toen wel het maximale eruit gehaald wat erin zat. We hadden duidelijk de langzaamste auto van het veld en konden alleen vechten met Marussia. Maar als ik in de race seconden weg was gereden van die gasten en mijn eigen teamgenoot, dan wist ik dat ik het top had gedaan. Meer zat er ook niet in, want we gingen 3,5 seconden per ronde langzamer dan de Red Bulls. Dat was niet makkelijk om te accepteren, maar goed, het was verder wel een positief seizoen."

Na een jaar als test- en reserverijder te hebben gediend bij Sauber, had Van der Garde voor 2015 een contract om voor dat team te gaan racen. De renstal uit het Zwitserse renstal weigerde alleen om de overeenkomst met de Nederlander na te leven. Er volgde een rechtszaak die eindigde in een schikking. "Dat ik niet die racekans heb gekregen bij Sauber, zal altijd klote blijven. Die had ik namelijk wel moeten krijgen en had ik mijn inziens ook verdiend. Als ik dat seizoen voor dat team in de Formule 1 had gereden, dan had ik mezelf echt kunnen laten zien en waarschijnlijk wel een paar keer punten gehaald. Ik ben ervan overtuigd dat ik mezelf dat jaar ook nog wel een eens in de top-vijf zou hebben gereden, want de Sauber was aan het begin van het seizoen echt een goede auto. Het is uiteindelijk prima zoals het allemaal gelopen is, maar soms denk ik nog wel eens: 'Shit, was dat nou maar doorgegaan'."