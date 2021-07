Dit schreven internationale media over Verstappen in Oostenrijk

Gazzetta: Verstappen soleert, Hamilton morst kostbare punten

De grootste sportkrant van Italië besluit de Oostenrijkse GP eens in wielertermen samen te vatten: "Dit was een indrukwekkende solo van Max Verstappen." De Nederlander hield stand bij de start én de herstart en zag zijn rivalen pas na het zwart-wit geblokt terug. "De tweede race in Zeltweg heeft de dominatie van Red Bull-Honda nog maar iets duidelijker gemaakt. Max Verstappen kon de concurrentie, Mercedes voorop, weer een ondraaglijk tempo opleggen." In het kielzog van de Nederlander zag de Gazzetta nog iemand met een oranje tintje imponeren. "Lando Norris was één van de hoofdrolspelers van het weekend en reed een zeer volwassen race. Wat als hij die tijdstraf van vijf seconden niet had gekregen...?"

Het meest waarschijnlijke antwoord luidt dat het weekend van Mercedes nog iets pijnlijker was geworden. Dat laatste was overigens niet per se nodig, aangezien de manschappen van Toto Wolff het al zwaar genoeg voor de kiezen krijgen. "Bottas heeft een uitstekende race gereden, maar Hamilton strandde als vierde. Hij heeft daarmee zeer belangrijke punten verspeeld voor het kampioenschap." Over de Italiaanse trots Ferrari is het oordeel genuanceerd, ook meewegende dat Sergio Perez als lastpost fungeerde. "Deze race van Ferrari heeft het beeld van de Stiermarken GP bevestigd: Ferrari is niet zo briljant als dat het op de stratencircuits van Monaco en Baku leek, maar ook niet zo rampzalig als in Le Castellet."

Bild: Spielberg binnenkort een extra provincie van Nederland

Bij Bild bovenal aandacht voor de teruggekeerde fans op het circuit. "Holland-Fans feiern Verstappen zum Sieg", kopt de grootste krant van Duitsland. "Nederland bestaat eigenlijk uit twaalf provincies, maar binnenkort komt daar een dertiende bij: Spielberg in Oostenrijk. Na de zege van vorige week wist Max Verstappen ook de tweede race op de Red Bull Ring te domineren. Ongeveer 20.000 Nederlanders vierden een gigantisch feest langs de baan met bijzonder veel oranje en fakkels." Wat betreft de amusementswaarde op de baan hield het volgens Bild niet over, in ieder geval niet vooraan: "Verstappen kon zelfs nog een extra pitstop maken uit veiligheid en daarna zeer comfortabel de overwinning binnenhalen."

"De spanning was deze race vooral in de middenmoot te vinden." En dan met name bij Perez, die door eigen fouten in die middenmoot is verzand. In eerste instantie door de move bij Lando Norris en nadien meermaals bij Ferrari-collega Leclerc. "Perez en Leclerc gaven elkaar er behoorlijk van langs deze zondag. Beide coureurs vochten om de zevende plek en duwden elkaar van de baan", luidt de (voor Perez zeer milde) conclusie van Bild. "Allerlei beledigingen via de boordradio en een middelvinger van Leclerc volgden, net als twee tijdstraffen voor Perez." Die zouden hem uiteindelijk terugwerpen tot P6.

Sky Sports: Verstappen en Red Bull delen tik uit in titelstrijd

"Max Verstappen stretches away in F1 title battle", aldus Sky Sports. De Red Bull-coureur heeft volgens de Britten een belangrijke slag geslagen door genoeg marge op te bouwen voor een eventuele DNF. "Max Verstappen heeft in de Oostenrijkse GP optimaal geprofiteerd van moeilijkheden voor zijn titelrivaal Lewis Hamilton en het gat daardoor uitgebouwd." De Britten spreken van een 'clean sweep', waarmee Verstappen overigens ook de eerste F1-coureur is die drie zeges pakt in drie weken tijd. De manier waarop zegt zo mogelijk nog meer over de krachtsverhoudingen en de RB16B: "Verstappen was een klasse apart afgelopen weekend."

Toch is hij volgens Sky Sports niet de ster van de show, die eer gaat namelijk naar een Brit. "Alhoewel Verstappen duidelijk de man in vorm is in de Formule 1, zullen er maar weinig mensen klagen over de 'driver of the day'-titel van Lando Norris. Zelfs Hamilton was onder de indruk en gaf hem een mooi compliment via de boordradio." De journalist van dienst spreekt dan ook van een 'superb third'. Zonder gedoe met Perez had dat zelfs een tweede plek kunnen zijn voor de McLaren-rijder. "Perez kende zelf een nogal tumultueuze middag. Waar hij de stewards in het incident met Norris nog op zijn hand had, leerde hij na twee momenten met Leclerc de andere kant van die medaille kennen. Hij kwam als vijfde over de streep, maar zou door een tijdstraf nog achter de Ferrari van de sterke Carlos Sainz belanden."

L'Equipe: Perfecte score Verstappen, Perez verzuimt feest compleet te maken

We sluiten traditiegetrouw af met de rapportcijfers van L'Equipe. Daar ontvangt Verstappen na zijn eerste 'Grand Slam' de perfecte score: een 10. "De Nederlander liet eindelijk het perfecte raceweekend zien, een daverende afsluiting van drie droomweken waarin hij evenzoveel poles en overwinningen heeft verzameld. Verstappen nam onverbiddelijk de leiding en stond zichzelf zelfs een tweede pitstop toe met minder dan tien ronden te gaan. Dit was echt een perfecte uitvoering." Dat laatste gold ook bijna voor Lando Norris, die een 8.5 ontvangt. "Lando Norris is de smaakmaker uit de openingsfase van dit seizoen. De jonge Brit is als enige coureur ieder raceweekend in de punten geëindigd en maakte op de Red Bull Ring wederom veel indruk."

Dat laatste gaat zoals bekend niet op voor Sergio Perez, die we met een 4 aan de andere kant van het spectrum vinden. "Perez liet zichzelf eerst van de baan duwen, kwam als tiende terug op het asfalt en verdedigde daarna veel te agressief ten opzichte van Ferrari-coureur Charles Leclerc, die hij tot tweemaal toe het grind in duwde. Max Verstappen had de rugdekking van zijn teammaat niet eens nodig om Lando Norris en de (zwarte) Zilverpijlen te verslaan, maar Red Bull zal het absoluut betreuren dat de Mexicaan er geen dubbele podiumfinish van heeft gemaakt - vooral met het oog op het constructeurskampioenschap", concludeert L'Equipe.

Video: Een historische hattrick voor Max Verstappen, een off-day van Perez