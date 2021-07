Vettel tilt niet al te zwaar aan incident met Raikkonen

Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen was in de laatste ronde van de Oostenrijkse Grand Prix in gevecht met George Russell. Toen die twee aan het einde van bocht 3 een beetje wijd gingen, zag de achteropkomende Sebastian Vettel zijn kans schoon om de twee binnendoor in te halen. Daarbij haakte het rechter voorwiel van Raikkonens wagen in het linker achterwiel van de auto van Vettel. Het gevolg was dat beide wagens van de baan de grindbak in schoven.

De stewards oordeelden dat Raikkonen de crash had veroorzaakt door de deur voor Vettel dicht te gooien en gaven de Fin een tijdstraf van twintig seconden, maar daar had Vettel weinig boodschap aan. “Ik denk dat het een misverstand was”, aldus de viervoudig wereldkampioen na afloop van de race. “Ik weet het niet, ik dacht dat ik aan de binnenkant zat en dat ik voor hem lag. Maar ik moet nog even kijken. Ik moet met Kimi praten, maar ik denk dat het een misverstand moet zijn geweest.”

Vettel was de race op de Red Bull Ring vanaf de elfde plaats gestart en uiteindelijk kreeg hij een DNF (Did Not Finish) achter zijn naam. De zaterdag 34 jaar geworden Duitser zal blij zijn Oostenrijk te verlaten, want na goede punten in Monaco, Baku en Frankrijk was de omloop in Spielberg bei Knittelfeld hem niet gunstig gezind. Vettel werd twaalfde in de GP van Stiermarken en kende ook een middelmatige zondagmiddag in de tweede Oostenrijkse race. “Ik zat vast in het verkeer dus het was niet geweldig en op een gegeven moment gingen de coureurs die op de mediums waren gestart sneller”, zei Vettel over zijn race die hij op de harde band was gestart. “Ik vond het niet zo slecht, in de auto voelde het oké. De balans was goed, maar ik denk dat we niet de snelheid hadden om voor punten te vechten.”

Drukke avond wedstrijdleiding

Het incident met Vettel en Raikkonen bezorgde de wedstrijdleiding overigens veel werk. Het ongeval vond plaats in de laatste ronde van de race en veel coureurs negeerden de dubbele gele vlaggen die in sector 2 werden gezwaaid. Maar liefst acht coureurs moesten daarvoor op het matje komen en ook Raikkonen en Vettel werden bij de wedstrijdleiding uitgenodigd om hun verhaal te doen. De Fin – die na het ongeval door kon rijden en nog wel wist te finishen – kreeg voor het ‘misverstand’ een tijdstraf van twintig seconden. Ook kreeg hij twee strafpunten op zijn licentie, waarmee zijn totaal op zes punten komt.