Statistieken F1 GP Oostenrijk - Eerste grand slam voor Verstappen

Red Bull-coureur Max Verstappen eiste zondag tijdens de tweede race van dit seizoen op de Red Bull Ring niet alleen de overwinning voor zich op. De Nederlander was ook van pole-position vertrokken, ging elke ronde aan de leiding en klokte ook nog eens de snelste ronde. In de Formule 1 noemen we dat een grand slam en slechts 24 andere coureurs wisten die prestatie in de afgelopen 71 jaar al eerder te leveren.

Na iedere Grand Prix van het seizoen 2021 zet Motorsport.com de belangrijkste en meest bijzondere statistieken op een rij. Dit zijn de interessantste cijfers en data na de negende ace van het seizoen, de Grand Prix van Oostenrijk.

Het evenement en de deelnemers

- De Grand Prix van Oostenrijk 2021 was de 34ste in de F1-geschiedenis, allemaal gehouden op circuits in de buurt van de stad Spielberg: eerst op de luchthaven Zeltweg, vervolgens op de nieuw gebouwde Österreichring dat later na een verbouwing A1-Ring ging heten en tegenwoordig door het leven gaat als de Red Bull Ring. Overigens werden er in de jaren zestig ook zes Oostenrijkse Grands Prix verreden die niet meetelden voor het WK.

- Kimi Räikkonen heeft het record voor Grand Prix-starts, dat hij al in handen heeft sinds de Eifel GP in 2020, nog maar eens aangescherpt. De Fin heeft nu 339 starts. Rubens Barrichello is met 323 starts nog steeds nummer twee, maar Fernando Alonso hijgt de Braziliaan in de nek met 321 starts.

- Sergio Pérez werd zondag de 19de coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die 200 keer aan de start van een Grand Prix verscheen. Vijf van die negentien coureurs zijn nog actief: naast Perez en de al genoemde Raikkonen en Alonso, zijn ook Lewis Hamilton en Sebastian Vettel lid van de 200+-club.

De kwalificatie

- Max Verstappen pakte voor de zevende keer in zijn carrière pole-position en komt daarmee op gelijke hoogte met Jacques Laffite.

- De pole van Verstappen was de 67ste voor Red Bull Racing en de 84ste voor een wagen met een Honda-krachtbron.

- Max Verstappen stond voor de 21ste keer in zijn carrière op de eerste rij, evenveel als John Surtees en Clay Regazzoni. Het was de eerste keer voor Lando Norris.

- Voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië 2012 stond er een McLaren op de eerste rij (Lewis Hamilton toen op P1, Jenson Button op P2).

- Voor het eerst sinds de Turkse Grand Prix van 2020 (Hamilton P6, Bottas P9) stond er geen Mercedes in de top-drie van de kwalificatie. Als excuus geldt dat in Turkije op een natte baan werd gekwalificeerd. Voor een droge kwalificatie moeten we teruggaan naar de Grand Prix van Mexico van 2019 (Hamilton P4, Bottas P6).

- Yuki Tsunoda zette de beste kwalificatie prestatie van zijn jonge carrière neer: hij werd zevende.

- George Russell slaagde er - net als in alle eerdere races dit seizoen - in om Q2 te behalen. De Britse coureur blijft bij Williams ongeslagen in de kwalificatieduels.

- Russell verzekerde zich ook van de beste startplaats uit zijn Williams-carrière: achtste (dankzij Vettel's gridstraf).

- De Ferrari's bereikten Q3 niet en dat was voor het eerst sinds de GP van Bahrein 2020 (Vettel P11, Leclerc P12).

De race

- Verstappen won zijn 15de Formule 1-race. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Jenson Button.

- De overwinning was de 70ste voor Red Bull als constructeur en de 84ste voor Honda als motorleverancier.

- De Red Bull Ring is het circuit waar Verstappen de meeste overwinningen heeft: vier in negen optredens (3 keer GP Oostenrijk, 1 keer GP Stiermarken).

- Dit is de eerste keer dat Red Bull vijf F1-races op rij heeft gewonnen sinds het begin van het turbo-hybride tijdperk in 2014.

- Dit is de eerste keer dat Mercedes vijf opeenvolgende races niet heeft gewonnen sinds het begin van het turbo-hybride tijdperk in 2014.

- Voor het eerst sinds het begin van het seizoen 2018 heeft Lewis Hamilton vijf opeenvolgende races niet kunnen winnen.

- Max Verstappen bracht voor de 14de keer de snelste raceronde op zijn naam, evenveel als Jacky Ickx.

- Verstappen's beste ronde was 1,562 seconde sneller dan die van Carlos Sainz, een gat dat we niet meer zagen sinds de Spaanse Grand Prix van 2020 (Valtteri Bottas was daar 1,639 seconde sneller dan Lewis Hamilton).

- Max Verstappen leidde de race van start tot finish. Dat was voor de vijfde keer in zijn carrière en de derde keer dit seizoen. Hij evenaart Juan Manuel Fangio, Stirling Moss, Jack Brabham en Mario Andretti.

- Max Verstappen heeft de laatste 144 ronden van het F1-seizoen aan de leiding gereden. De Indianapolis 500 (die in de jaren vijftig meetelde voor het WK F1) niet meegerekend, is het in de geschiedenis van de Formule 1 slechts 14 keer voorgekomen dat een coureur meer ronden achter elkaar op kop reed. Het record is voor Alberto Ascari, die in 1952 305 ronden achtereenvolgens aan de leiding ging, van de Belgische tot en met de Nederlandse Grand Prix. In de 21ste eeuw hebben vier andere coureurs meer dan 140 ronden achter elkaar op kop gereden - Kimi Räikkönen in 2005, Mark Webber in 2010, Sebastian Vettel in 2012 en 2013, en Lewis Hamilton in 2019.

- Max Verstappen scoorde de eerste grand slam uit zijn carrière (pole-position, snelste ronde, hele race aan de leiding, winst). Hij is de 25ste coureur in de geschiedenis die dat heeft bereikt, naast onder anderen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Fernando Alonso. Recordhouder is Jim Clark met 8 grand slams.

- Oostenrijk was het 50ste podium voor Max Verstappen, die daarmee Jenson Button evenaarde.

Tekst gaat verder onder foto

- Verstappen reed dit seizoen 403 ronden aan de leiding tegen 112 ronden voor Lewis Hamilton, met vijf tegen drie overwinningen.

- Verstappen heeft 569 van de in totaal 575 ronden gereden die sinds het begin van het seizoen op het programma stonden. Daarvan reed hij er 565 in de top-drie!

- Sergio Pérez legde drie opeenvolgende ronden in exact dezelfde tijd af: 1.09.996 (van de 23ste tot en met de 25ste ronde). De laatste coureur die zo consistent rond ging was Valtteri Bottas tijdens de Grand Prix van Mexico in 2016. De Fin reed drie ronden lang 1.24.060.

- McLaren blijft het enige team dat zijn wagens dit jaar in elke race aan de finish zag komen.

- Lando Norris is acht van de eerste negen Grands Prix van het seizoen in de top vijf gefinisht (evenveel als Verstappen), maar Norris is wel de enige coureur die in elke race punten heeft gescoord.