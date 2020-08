Di Resta reserve bij McLaren voor komende F1-race

McLaren heeft een overeenkomst met Mercedes over het delen van de reserves, mochten huidige coureurs Carlos Sainz en Lando Norris niet in de gelegenheid zijn om te racen. Stoffel Vandoorne en Esteban Gutierrez zijn de aangewezen coureurs, maar Vandoorne komt deze week in actie bij de Formule E-finale in Berlijn. Gutierrez mag daarentegen niet in F1 racen omdat zijn superlicentie verlopen is. Di Resta is daarom genomineerd als reserve.

"We hebben eerder bevestigd dat we een overeenkomst hebben met Mercedes om een beroep te doen op hun reserves als Carlos of Lando niet in de gelegenheid is om te racen", verklaarde de renstal woensdagmiddag. "Stoffel Vandoorne heeft zijn verplichtingen in de Formule E, Esteban Gutierrez heeft momenteel geen recht op een superlicentie. We hebben Paul di Resta daarom bereid gevonden als reserve voor dit weekend. Paul heeft vanochtend een stoeltje gepast in het MTC (McLaren Technology Center) om te voldoen aan het FIA COVID-19 protocol, maar zal - tenzij noodzakelijk - niet in contact komen met het team. Paul vervult zoals gepland dit weekend zijn taken voor Sky Sports F1."

Di Resta reed van 2011 tot en met 2013 voor Force India in de Formule 1, maar kwam in 2017 voor het laatst in actie toen Felipe Massa zich ziek af moest melden voor de Hongaarse GP. De 34-jarige Schotse coureur kwam na zijn F1-exit terecht in de DTM en maakt momenteel onderdeel uit van de LMP2-formatie van United Autosports in het World Endurance Championship.

Zondag bleek dat Mercedes-reserve Gutierrez niet in de Formule 1 mag rijden omdat zijn superlicentie verlopen is. Racing Point was om die reden genoodzaakt om Nico Hülkenberg op te roepen als vervanger voor Sergio Perez. De Mexicaan bleek besmet te zijn met het coronavirus. Racing Point heeft een soortgelijke overeenkomst met Mercedes, het team overwoog Gutierrez binnen te halen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigde zondag dat Gutierrez 300 kilometer moet rijden om zijn racelicentie weer te krijgen. Hij heeft de afgelopen drie seizoenen niet gereden in de koningsklasse. Di Resta voldoet dankzij zijn eenmalige optreden bij Williams. Hij viel destijds uit.