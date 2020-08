Walker: “Eerlijkheid maakt Hamilton groter dan Senna of Schumacher”

Hamilton is hard op weg om twee van Schumacher’s belangrijkste records te verbeteren: die voor het totale aantal Grand Prix-zeges en die voor het aantal wereldtitels. Hamilton heeft sinds afgelopen weekend 87 overwinningen achter zijn naam, slechts vier minder dan Schumacher. Die heeft ook nog steeds de meeste wereldtitels, te weten zeven. Maar ook in die statistiek nadert Hamilton. De Mercedes-coureur staat op zes en een zevende lijkt niet ver weg.

En dus wordt er alom gediscussieerd of Schumacher of Hamilton nu de grootste allertijden is. Walker doet in de podcast van de Australische Grand Prix In the Fast Lane zijn zegje over het onderwerp. De inmiddels 96-jarige Engelsman vindt het onmogelijk om verschillende coureurs uit verschillende periodes met elkaar te vergelijken, maar heeft wel een favoriet.

“Ik heb altijd Juan-Manuel Fangio genoemd, maar ik zal binnenkort denk ik Lewis Hamilton moeten zeggen. Als je naar de statistieken kijkt: hij heeft nu al meer poles dan Michael Schumacher en hij heeft zeker nog drie jaar te gaan als hij zichzelf niet blesseert, Mercedes verlaat of ze besluiten te stoppen. In dat geval heeft hij dus nog zeker drie kampioenschappen voor zich, statistisch gezien wordt hij dan de grootste ooit.”

Maar dat is niet het belangrijkste criterium, vervolgt Walker. “Hij is naar mijn mening – en dat is omstreden – ook beter dan Schumacher en Senna. Die twee hebben in hun carrière discutabele rijderstactieken omarmt. Zoals Schumacher die in Monaco opzettelijk zijn auto stilzette om te voorkomen dat Fernando Alonso pole zou pakken of de aanrijding met Jacques Villeneuve op Jerez in 1997. En Senna met Alain Prost in in Japan in 1990. Lewis heeft nog nooit zoiets gedaan. Hij heeft altijd schoon gereden. Hij is een vreselijk aardige en gigantisch getalenteerde coureur en ik denk niet dat we zo iemand eerder hebben gezien.”

