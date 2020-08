Mercedes: "Lekke banden niet veroorzaakt door DAS-systeem"

Hamilton en Bottas reden in de slotfase van de race comfortabel op posities één en twee, maar kregen de schrik van hun leven toen opeens hun linkervoorbanden het begaven. Voor de Fin volgde een nachtmerrie: hij moest hinkend naar binnen voor nieuw rubber en zag een topklassering in rook opgaan, maar Hamilton kon op drie wielen nog net de race winnen.

Weliswaar had ook McLaren-coureur Carlos Sainz met hetzelfde euvel te maken, maar doordat de lekkages van beide Mercedes-coureurs meer in het oog sprongen, werd al gauw gewezen naar het omstreden DAS-systeem van Mercedes dat de hoek van de voorwielen kan aanpassen.

Hamilton zei na afloop van de race dat hij er van overtuigd was dat brokstukken van andere auto’s de oorzaak waren voor de lekke band, en Pirelli liet weten dat de problemen vooral werden veroorzaakt door de lange stint en de extreme druk die op de band werd uitgeoefend.

Mercedes doet een nieuwe duit in het zakje en sluit bij monde van strategie-directeur James Vowles uit dat het DAS-systeem de oorzaak was. “Ik kan onomwonden zeggen dat het antwoord nee is. En daar zijn een paar redenen voor. Ten eerste werd het systeem rond de tijd van de lekke banden helemaal niet gebruikt. We hebben het in het begin van de race gebruikt en dat was het. Ten tweede, ook Sainz had een lekke band en zij [McLaren] gebruiken duidelijk geen DAS op hun auto. Ook enkele andere concurrenten klaagden over dezelfde vibraties als Valtteri. Het probleem beperkte zich dus niet alleen tot ons, alleen hadden wij er wat meer last van.”

Om een herhaling van de problemen te voorkomen is voor komend raceweekend een aantal maatregelen genomen. Zo worden de banden voor komend weekend extra hard opgepompt en er is bij het uitkomen van Becketts een nieuwe kerb geïnstalleerd die moet voorkomen dat er onderdelen van auto’s afvliegen. Vowles verwacht dat de teams ondanks die voorzorgsmaatregelen een stuk voorzichtiger het weekend in zullen gaan. “We zullen onze ogen openhouden. Iedereen zal voorzichtiger zijn en we zullen vast meer tweestoppers zien.”

Met medewerking van Luke Smith