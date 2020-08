Portimao krijgt voor komst Formule 1 nieuwe asfaltlaag

De Formule 1 streek in 2009 voor het laatst neer op het circuit in de Algarve, destijds werd de wintertest er afgewerkt. F1-wedstrijddirecteur Michael Masi heeft in september de keuring van het circuit op de planning staan, tegen die tijd moet het nieuwe asfalt gereed zijn. Met de toevoeging van Portimao, net als drie andere nieuwe circuits voor de Formule 1, staat bandenleverancier Pirelli voor een flinke uitdaging. Vooral de Portugese omloop gaat een uitdaging vormen voor de banden, denkt Pirelli F1-baas Mario Isola.

“Van de nieuwe circuits is Portimao bij uitstek de zwaarste”, zei Isola op een vraag van Motorsport.com. “De layout is pittig en het asfalt zorgt voor een hoge degradatie. Ze gaan het circuit eind deze maand opnieuw asfalteren. Het doel is dat het asfalt ongeveer hetzelfde moet zijn als wat we nu hebben, maar uit het verleden weten we dat het altijd voor een verschil gaat zorgen.” Isola verwacht dat zijn merk de hardste compounds mee gaat nemen naar die race. “Dit is nog niet bevestigd, maar we zullen de hardste compounds nomineren. Daar moeten we nog met de FIA over praten, maar dat zegt mijn gevoel. Het andere punt, en dat gaan we pas zien als we daar zijn, is dat het nieuwe asfalt voor veel meer grip gaat zorgen. De slijtage ligt dan lager. Het betekent dat het loopvlak dan heel warm kan worden, het is iets waar teams mee om moeten gaan.”

Ferrari heeft recent op Mugello gereden terwijl AlphaTauri een filmdag uitgevoerd heeft in Imola. Pirelli heeft op die wijze iets meer kennis over dat circuit opgedaan, maar dat zegt nog niet alles. “Mugello is een pittig circuit voor de banden”, aldus Isola. “Het kan er in september warm zijn, we kiezen daarom voor de hardste compounds (C1, C2, C3). Imola kennen we goed van de GT-races, ik denk dat we daar de middelste banden kunnen gebruiken (C2, C3, C4). Een bijkomend probleem op Imola is dat het maar een tweedaags evenement is voor de teams, ze hebben minder tijd om het circuit te leren kennen. Dat kan zorgen voor een onvoorspelbare wedstrijd, maar het kan tot kopzorgen leiden voor de engineers.”

Voor de Nürburgring, waar de Eifel GP gehouden wordt, lijkt het erop dat de zachtere compounds wel gebruikt kunnen worden. “Volgens onze data is het een middelmatig zwaar circuit [voor de banden]. Het kan er in deze tijd van het jaar wel koud zijn. De C5 is wellicht te extreem, maar C2, C3 en C4 zijn wel een optie.”

Met medewerking van Adam Cooper