Peugeot was in de kwalificatie voor de 24 uur van Le Mans de langzaamste van de vijf fabrikanten uit de Hypercar-klasse. Ondanks de tiende en elfde startpositie hoopt het Franse fabrieksteam in de race naar voren te komen. “Als we geen technische problemen hebben en geen fouten maken, dan is een top-vijf realistisch”, aldus Vergne, die een team vormt met Paul di Resta en Mikkel Jensen. “Als dat lukt, zou dat voelen als een overwinning. Maar het is een grote ‘als’. We moeten een sterke race neerzetten en geen fouten maken, en bidden dat het een beetje onze kant op valt. Het belangrijkste is het halen van de finish en zo min mogelijk tijd in de pitbox doorbrengen. We weten dat er in deze race enorm veel kan gebeuren.”

Vergne verwacht dat Peugeot in de race meer tegenstand kan bieden, ondanks de mindere kwalificatiesnelheid. “Onze race pace is veel sterker dan de kwalificatiesnelheid”, aldus de voormalig Toro Rosso-rijder. “De auto voelt goed in de lange runs. De anderen waren niet zo ver weg als het leek.” Wel is de Fransman verrast dat een aantal opponenten tussen de vrije training en de kwalificatie een grotere sprong konden maken van de Franse fabrikant: “Het lijkt alsof anderen een geheime knop hebben. Ze vliegen weg, ze zijn van een andere orde.”