De Belg en de Nederlander zijn de officiële reserves van het Mercedes F1-fabrieksteam en kunnen desgewenst ook door het klantenteam McLaren worden opgeroepen. Beide coureurs hebben banden met het team uit Woking: Vandoorne reed er drie seizoenen en De Vries zat jarenlang in het opleidingsprogramma van McLaren.

Door conflicterende kalenders zou het echter zomaar kunnen dat beide coureurs niet beschikbaar zijn. En dus heeft McLaren besloten om Di Resta aan de line-up toe te voegen. De Engelsman was van 2011 tot en met 2013 de vaste coureur bij Force India. In 2017 viel hij in Hongarije nog één keer in bij Williams, als vervanger van de zieke Felipe Massa. Sindsdien is hij presentator bij Sky F1, maar ook vorig jaar stond hij nog stand-by tijdens de 70th Anniversary GP op Silverstone.

“Onze voornaamste focus ligt op de overeenkomst die we met Mercedes [en Vandoorne en De Vries] hebben”, aldus McLaren-teambaas Andreas Seidl. "Zoals jullie weten hebben we ook een goede relatie met Paul di Resta, die over een superlicentie beschikt. Dus we hebben ook een afspraak met hem om in te springen als daar behoefte aan is. We zijn op verschillende scenario’s voorbereid.”

Zoals gezegd zijn Vandoorne en De Vries de eerst aangewezenen om bij Mercedes in te vallen. Zo heeft Vandoorne dit weekend dienst voor Imola, al is hij niet ter plaatse. Voor het geval dat zowel Mercedes als McLaren in hetzelfde weekend een reservecoureur nodig hebben, zal de keuze van Mercedes bepalen wie er vervolgens beschikbaar zal zijn voor McLaren. “Dat is natuurlijk iets wat we samen met Mercedes moeten bekijken”, vervolgt Seidl. “Afhankelijk van wie er daadwerkelijk stand-by staat voor Mercedes voor het specifieke weekend.”

Hülkenberg super-sub

Aston Martin bevestigde onlangs dat het indien nodig net als vorig seizoen gebruik zal maken van de diensten van Nico Hülkenberg. Die viel vorig jaar al drie keer in bij het team dat toen nog Racing Point heette. Voor 'bepaalde races' staat de Duitser ook op de lijst van Mercedes. Gevraagd of Hülkenberg ook een optie was voor McLaren zei Seidl: “Uiteindelijk zijn we afhankelijk van Mercedes. We moeten gewoon volgen wat Mercedes voor de verschillende weekends in petto heeft. Maar onze belangrijkste focus ligt duidelijk op Stoffel en Nyck.”

Om het nog ingewikkelder te maken: Mercedes moest vorig jaar in Bahrein een beroep doen op een reservecoureur nadat Lewis Hamilton besmet bleek met het coronavirus. Het team koos toen voor George Russell.