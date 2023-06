Al voor de start was duidelijk dat de eerste ronden spektakel zouden opleveren. Op de startgrid was het volledig droog, maar verderop het circuit regende het. Dat zou direct de nodige slachtoffers opleveren. De polesittende Ferrari #50 hield bij de start de leiding. Op het natte gedeelte sloeg Toyota toe door eerst de #51 te verschalken. Bij het ingaan van Indianapolis nam Sebastien Buemi met de #8 Toyota direct de leiding in handen.

Verderop het veld ging het mis voor Jack Aitken in de derde Cadillac. De Brit vergaloppeerde zich bij het uitkomen van de eerste chicane. In de nattigheid verloor hij de controle en klapte in de bandenstapels. Zijn bolide was aanzienlijk beschadigd, met onder meer een loshangend voorwiel en veel kapot bodywork. Op een slakkengangetje kon hij de pits bereiken, maar de kans op een goed resultaat was direct verkeken. Ook de #32 Inter Europoi LMP2 stond al in de grindbak.

Door schade aan de vangrails werd de safety car direct ingezet. Zo kon de adrenaline wat zakken en kon de eerste schade worden opgemaakt. Een aantal teams dook direct de pits in. De Cadillac #3 met Renger van der Zande, die pas in de avond in actie zal komen, was teruggezakt tot P11. Nicky Catsburg nam voor Corvette de start voor zijn rekening in de GTE-Am. Hij hield de leiding vast, maar was een van de rijders die zich vroeg in de pits meldde.

Buemi leidt, spannende strijd daarachter

Met de safety car kregen de fans voor de eerste maal de nieuwe regels te zien. In eerste instantie gingen er zoals gebruikelijk drie safety cars de baan op, waarna de drie groepen werden samengevoegd tot een grote groep. Tot slot werden de klassen weer achter elkaar gezet. Dat kostte bijna veertig minuten voordat het veld weer werd losgelaten.

In de eerste ronde na de herstart nam Conway de tweede plaats over van Nielsen, waardoor Toyota weer de eerste twee posities in handen kreeg. Dat duurde maar een paar ronden voordat Nielsen terugsloeg en P2 weer over nam. De tweede Ferrari en de Porsches sloten aan bij het gevecht. Kort nadat de Deen de tweede stek had overgenomen dook hij de pits in voor de eerste stop, in de hoop met een undercut een stap te maken. Calado zag direct zijn kans schoon en nam P2 over van Conway in de Toyota. De drie Porsches volgden op het vinkentouw.

Na een uur racen leidde Sebastien Buemi in de #8 Toyota, met een handvol seconden voorsprong op de Ferrari #51. Conway moest in de #7 ook de derde plaats afstaan aan Felipe Nasr in de Porsche #75. Merkgenoten Laurens Vanthoor en Michael Christensen volgden als vijfde en zesde, voor Earl Bamber in de eerste Cadillac. De Peugeot van Paul di Resta maakte de top-acht vol. De Cadillac van Sebastien Bourdais moest zich iets eerder dan gehoopt melden in de pits vanwege een langzaam leeglopende band.

In de LMP2 was de leiding in handen van de #48 IDEC Sport met Paul Loup Chatin achter het stuur. Robert Kubica volgde voor WRT als tweede, voor de Cool Racing van Reshad de Gerus. Job van Uitert reed tot zijn eerste stop met de Panis Racing op P5.

De GTE-Am leiding was in handen van Davide Rigon in de AF Corse Frrari, kort voor merkgenoot Daniel Serra en de Porsches van Matteo Cairoli en Alessio Picariello.