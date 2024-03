Peugeot onthult aangepaste 9X8 Hypercar met achtervleugel

Bij de presentatie van de oorspronkelijke 9X8 Le Mans Hypercar verraste Peugeot met een uniek concept. Het Franse merk had een LMH neergezet zonder typische achtervleugel. In plaats daarvan haalden zij veel downforce uit de rest van het ontwerp, mede geholpen door grondeffect. De eerste beelden van de auto die bekend staat als de 9X8 2024 laten een conventionele, zij het laag gelijnde achtervleugel zien op een auto. De toevoeging van de achtervleugel - iets wat Peugeot de afgelopen weken niet wilde bevestigen - volgt op de beslissing van de Franse fabrikant om af te stappen van de gelijke breedte van de voor- en achterbanden van de Mk. 1-auto.

Net als de concurrentie rijdt Peugeot nu met de 29 cm-banden voor en 34 cm-banden achter. Hiervoor maakte het gebruik van 31 cm-banden. Die wijziging heeft dus grote gevolgen gehad voor het ontwerp van de nieuwe 9X8. Door de 31 cm-banden kon Peugeot namelijk voor een 50-50-gewichtsverdeling gaan en kon er veel downforce gegenereerd worden via de ondervloer, waardoor de achtervleugel overbodig was. Nu is het gewicht meer naar achteren verplaatst en komt er meer downforce van de bovenste elementen, waaronder de nieuwe achtervleugel.

Technisch directeur Olivier Jansonnie geeft toe dat de nieuwe 9X8 erg lijkt op het vorige exemplaar, 'met de toevoeging van een achtervleugel'. Volgens hem gaat het echter verder dan dat en heeft Peugeot Sport zich gebogen over '90 tot 95 procent' van de auto. "Een van de uitdagingen was dat we dezelfde looks wilden behouden", legt Jansonnie uit. "Het is interessant dat je een wezenlijk ander aerodynamisch concept kunt bereiken met oppervlakken die veranderd zijn, maar er allemaal hetzelfde uitzien."

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8. Foto door: Peugeot Sport

Minder afhankelijk van BoP

Voor de 9X8 2024 heeft Peugeot wel vastgehouden aan dezelfde crashstructuren. Volgens Jansonnie was dat van belang om te voorkomen dat het merk een nieuwe crashtest moest doorstaan als onderdeel van de homologatie van de LMH. "Het was een uitdaging om dezelfde achterste [crashstructuur] te houden met de nieuwe achtervleugel omdat de achterkant nu uiteraard behoorlijk anders is", licht de sportief directeur toe. "Dat was belangrijk voor wat betreft de planning."

Door de gewichtsverdeling meer naar achteren te plaatsen, kon Peugeot ook werken aan de betrouwbaarheid van haar 2.6-liter twin-turbo V6 en de versnellingsbak. De beslissing om naar deze nieuwe 9X8 2024 over te stappen is vorig jaar al in maart genomen, geeft Jansonnie aan. Dat gebeurde na de eerste race van het seizoen, de 1000 Mijl van Sebring. Het team begon afgelopen zomer met het testen van een mule car met de nieuwe banden, maar maakte haar plannen voor de nieuwe evo-auto pas in november openbaar. "De voornaamste reden om de auto aan te passen was om ons minder afhankelijk te maken van de Balance of Performance, waar we geen controle over hebben", aldus Jansonnie. "We wilden iets doen wat ons qua concept meer in de buurt van de concurrentie brengt, zodat we qua prestaties in de buurt van de concurrentie zitten, ongeacht wat de BoP doet."

Voor de 9X8 2024 heeft Peugeot in ieder geval één evo-joker ingezet voor performance upgrades, maar het team wil niet aangeven hoeveel van de vijf toegestane jokers zij daarvoor daadwerkelijk hebben gebruikt.