Vettel keert terug in autosport voor test met Porsche Hypercar

Sebastian Vettel werd al genoemd als een van de kandidaten bij Porsche in het World Endurance Championship bij JOTA en het team had bevestigd dat er gesprekken waren gevoerd met de 53-voudig Grand Prix-winnaar. Uiteindelijk zou Vettel het aanbod afslaan, maar dat weerhoudt de Duitser er niet van om alsnog van de Porsche 963 LMDh te proeven. Volgende week zal hij plaatsnemen achter het stuur van de Hypercar op Motorland Aragón namens het team van Porsche Penske Motorsport. Zij bereiden zich op het Spaanse circuit voor op de 24 uur van Le Mans door maar liefst 36 uur lang te testen. Vettel heeft ter voorbereiding op deze test al veel testwerk in de simulator verricht en zal op het circuit vergezeld worden door fabriekscoureurs Matt Campbell, Laurens Vanthoor, Kévin Estre, Frédéric Makowiecki, André Lotterer en Michael Christensen.

Vettel heeft bovendien al zijn eerste echte meters in de Porsche 963 gemaakt op het testcircuit van Porsche in Weissach. Het is voor de voormalig F1-coureur tevens de eerste keer dat hij in een Hypercar heeft gereden. "Ik kijk ernaar uit om de Porsche 963 te testen", zegt Vettel. "Ik heb al de kans gekregen om een gevoel te krijgen voor de auto tijdens een rollout in Weissach. Ik heb altijd andere raceseries gevolgd en mijn nieuwsgierigheid naar langeafstandsraces moedigde me aan om het gewoon eens te proberen. Nu ben ik enthousiast over de lange run in Aragón en ik kijk uit naar mijn tijd achter het stuur. Het zal zeker wennen zijn, maar iedereen in het team is heel open en helpt me. Dit wordt een nieuwe ervaring voor me. We zullen dan zien wat er verder gebeurt in dit opzicht - op dit moment zijn er geen verdere plannen voor de toekomst", maakt de Duitser meteen duidelijk.

Sebastian Vettel neemt plaats in de Porsche 963 LMDh. Foto door: Porsche Motorsport

Thomas Laudenbach, de vicevoorzitter van Porsche Motorsport, is blij met het enthousiasme van Vettel. "We zijn erg blij dat Sebastian Vettel geïnteresseerd is in onze Porsche 963", zegt Laudenbach. "Het stond voor ons buiten kijf dat we zijn verzoek om de kans te krijgen te testen graag zouden ondersteunen en hem een uitgebreide voorbereiding en veel tijd zouden geven om met ons hybride prototype te rijden - we zullen ongetwijfeld veel leren van zijn waardevolle feedback. Onze 36 uur durende test met Porsche Penske Motorsport en onze fabriekscoureurs op Motorland Aragón biedt hiervoor de perfecte omgeving."

Porsche neemt dit jaar met in totaal zes auto's deel aan de 24 uur van Le Mans. Drie daarvan komen van Porsche Penske, waar twee van de drie line-ups al vaststaan. Alleen in de auto met startnummer 4 is er nog plek voor twee coureurs, aangezien daar enkel Mathieu Jaminet ingeschreven staat.