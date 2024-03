In de zomer van 2019 kondigde Aston Martin aan dat het een Hypercar zou bouwen naar de Le Mans Hypercar-regels van het WEC. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het Britse merk in 2021 zou instappen, maar uiteindelijk zal dat pas in 2025 gebeuren. Sinds de aankondiging van de terugkeer naar de topklasse is er een hoop gebeurd. De komst van de LMDh-regels dwarsboomden het plan van Aston Martin om de LMH te baseren op de straatlegale Valkyrie. Daarnaast werden de LMH-regels aangepast om beide klassen samen te kunnen laten racen. Dat zorgde er ook al voor dat Toyota en Peugeot hun auto's moesten aanpassen.

Een andere kwestie was de overname van Aston Martin door een consortium onder leiding van Lawrence Stroll. Hij plakte vervolgens de bekende sticker op de auto van de Formule 1-auto, waar ook meteen alle focus op gericht was. Zodoende verdween het Hypercar-project met de Valkyrie wat meer uit beeld bij het Britse bedrijf. In 2020 leidde dat tot uitstel waarna het plan volledig in de ijskast werd gezet. Hoewel Aston nooit officieel heeft bevestigd dat het programma was opgeschort, was het algemeen bekend dat het merk intern had besloten om de plannen om terug te keren naar Le Mans in de prullenbak te gooien.

Het leek er daarom lange tijd op dat Aston Martin het gouden tijdperk van de sportscars zou missen, samen met Audi dat haar plannen in de ijskast had gezet vanwege de F1-ambities. Tot eind vorig jaar, toen het project van Aston Martin nieuw leven ingeblazen werd in samenwerking met Heart of Racing. Plots stond er wat concreets klaar: de fabrikant wil in 2025 zowel in WEC als IMSA racen. Wel werd er afgeweken van het oorspronkelijke plan om de LMH te baseren op de straatlegale versie. In plaats daarvan koos Aston Martin ervoor om een op maat gemaakte hypercar te bouwen volgens de LMH-reglementen. Dat betekent dat de nieuwe Valkyrie LMH, die volgend jaar meedoet aan de 24 uur van Le Mans en Daytona, niet wordt ontwikkeld op basis van het gelijknamige productiemodel. In plaats daarvan wordt hij gebaseerd op de Valkyrie AMR Pro, een supercar voor alleen op het circuit die technologie overneemt van de doodgeboren LMH-racer.

Eerste tests

Het is een interessante keuze van Aston Martin om de ontwikkeling van de auto te versnellen en de concurrentie in te halen, die een voorsprong van enkele jaren zal hebben tegen de tijd dat de auto zijn debuut maakt in IMSA en het WEC in 2025. Bij dit project zijn meerdere partijen betrokken. Daartoe behoren het Prodrive/Aston Martin Racing-team, de nieuwe divisie Aston Martin Performance Technologies en het in de Verenigde Staten gevestigde Heart of Racing-team, dat al veel succes heeft geboekt met de Vantage GT3 in het IMSA-kampioenschap. Ook wordt er samengewerkt met de Europese tak van Multimatic, waardoor het toegang heeft tot verschillende ingenieurs van het Ford GT-programma dat van 2016 tot 2019 liep. Multimatic is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van Porsche's 963 LMDh-auto, wat Aston alleen maar ten goede kan komen nu het zich voorbereidt op een van zijn meest ambitieuze sportwagenraceprojecten in de geschiedenis.

Aston Martin is begonnen te werken vanuit een nieuwe werkplaats in Brackley, vlak naast de kantoren van Multimatic en op korte rijafstand van de F1- en Performance Technologies-afdelingen op Silverstone. Met een aantal aanwervingen gepland tot het einde van het jaar verwacht Aston het benodigde personeel te hebben om een LMH-programma uit te voeren. Gevraagd naar de laatste update over het hypercarproject, vertelt teambaas Ian James van Heart of Racing aan Motorsport.com: "We hebben een mule car waar al een beetje mee getest is. We beginnen het team op te bouwen. We hebben onlangs een pand gehuurd in Brackley in het Verenigd Koninkrijk voor het WEC-programma, naast Multimatic Europe. We gaan samenwerken met Multimatic Europe en een aantal sleutelfiguren uit dat programma uit de oude Ford GT-tijd zullen erbij betrokken zijn. Je zult [gerenommeerd ingenieur] George-Howard Chappel hier binnenkort in Heart of Racing-kleuren zien en dan zullen we die groep laten groeien van vijf of zes kernmensen nu naar waarschijnlijk 35 tot 40 mensen in de komende negen maanden."

Zo moet de Aston Martin Valkyrie eruit komen te zien. Foto door: Aston Martin

Zoveel mogelijk meters maken

Het testprogramma begon voor Aston Martin in januari, toen het met de Valkyrie AMR Pro op Silverstone enkele ronden reed. Het team zal de komende tijd nog meer blijven testen met de mule car voordat een meer definitieve variant van de LMH klaar is. Aston Martin is van plan om 15.000 kilometer aan tests af te werken voordat het volgend jaar aan de start van de 24 uur van Daytona staat. Daarbij beseft het team wel dat het voor een lastige opgave staat om de achterstand op de andere merken goed te maken.

"We gaan zoveel mogelijk testen als we kunnen", verklaart James. "Alles ligt nu op schema. Hopelijk hebben we halverwege het jaar een auto op de baan die heel dicht in de buurt komt van de uiteindelijke auto. We gaan in aanloop naar het seizoen proberen om tussen de 10.000 tot 15.000 kilometer te rijden. Natuurlijk gaan we de verloren tijd ten opzichte van de andere fabrikanten nooit kunnen inhalen, maar de auto komt dit jaar snel van de tekentafel."

Rijdersline-up

Het ervaren Heart of Racing zal ook een belangrijke rol spelen in dit project, ook middels een state-of-the-art simulator. Deze kan bijdragen aan een snelle ontwikkeling van de hypercar. "We hebben een nauwe band met Aston Martin Lagonda", zegt James. "Het is natuurlijk een grote eer om het fabrieksteam te zijn, maar zelfs in dit stadium zijn we er al bij betrokken. We hebben het geluk dat we een up-to-date driver-in-loop-systeem in onze werkplaats in Phoenix hebben. We zijn de auto daar al in aan het modelleren en we beginnen met testen in de virtuele wereld. We lopen dus de hele tijd hand in hand."

Darren Turner, die al vele jaren voor Aston Martin racet, heeft de eer gekregen om de eerste meters met de Valkyrie te maken. Vooralsnog zijn er geen ontwikkelingscoureurs aangewezen, maar Aston Martin kan rekenen op enkele grote namen. Marco Sorensen en Nicki Thiim worden gezien als voor de hand liggende kandidaten terwijl Ross Gunn en Jonny Adam ook aanspraak kunnen maken. "Darren Turner heeft een klein deel van de eerste tests gereden in de mule car" onthult James. "Hij zal niet een van de coureurs zijn, maar hij is zowel een Heart of Racing-man als een Aston Martin Racing-man. Hij heeft wat van het alledaagse werk van kalibratie en dat soort dingen gedaan en dan zullen we zeker wat Heart of Racing- en fabrieksjongens zien rouleren in de ontwikkelingsfases."