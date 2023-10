Aston Martin met Valkyrie LMH naar topklasse WEC en IMSA in 2025

Enkele jaren geleden lag er bij Aston Martin al een plan klaar om een Le Mans Hypercar-versie van de Valkyrie te ontwikkelen voor deelname aan de topklasse van het World Endurance Championship en het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Die auto had in 2021 al moeten racen, maar daar kwam het niet van. De afgelopen weken ontstonden al de nodige geluiden dat het programma nieuw leven ingeblazen zou worden en dat is woensdag bevestigd. De samenwerking tussen Aston Martin en Heart of Racing, dat sinds de oprichting in 2020 al met GT3-materiaal van Aston Martin racet, wordt uitgebreid om vanaf 2025 met minimaal één auto aan de start te verschijnen in zowel de Hypercar-klasse van het WEC als de GTP-klasse van IMSA.

De basis voor de LMH-bolide van Aston Martin is de Valkyrie AMR Pro, die met dat endurance-reglement in gedachten is ontworpen. In 2021 schoof de nieuwe Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll het project echter op de lange baan, maar inmiddels acht de Canadese zakenman de tijd rijp om het plan nieuw leven in te blazen. Met deelname aan het WEC en IMSA is deelname aan de iconische endurance-races in Le Mans, Daytona en Sebring gegarandeerd. Men is reeds begonnen met de bouw van een prototype, dat wordt aangedreven door een aangepaste versie van de atmosferische 6,5-liter V12 van Cosworth. De auto krijgt geen hybride systeem, iets waar de productieversie van de Valkyrie wél over beschikt.

"Naast onze aanwezigheid in het wereldkampioenschap Formule 1 zal Aston Martins terugkeer naar de top van de endurance-racerij ons in staat stellen om een diepere band op te bouwen met onze klanten en gemeenschap. Velen van hen hebben hun passie voor het merk ontdekt door onze successen in het verleden op Le Mans", zegt Stroll over de deelname aan de topklasse van het WEC en IMSA. "Natuurlijk kan de complexe kennis, die door Aston Martin Performance Technologies is opgedaan bij ons F1-team, worden ingezet om de capaciteiten van de Valkyrie op Le Mans, in het WEC en in IMSA verder te verbeteren. Op dezelfde manier zullen de lessen die we leren in de endurance-racerij direct worden toegepast op onze programma's voor productieauto's."

De versie van de Aston Martin Valkyrie waarmee het merk de topklasse van het WEC en IMSA wil bestormen. Foto: Aston Martin

Ian James, de teambaas van Heart of Racing, vult aan: "Het is een voorrecht om Aston Martin met Heart of Racing terug te brengen naar de top van de endurance-racerij. We begrijpen het ethos van het merk en hebben onze eigen systemen en technologieën ontwikkeld om maximale prestaties te halen uit de auto's waarmee we racen. We kennen de Valkyrie goed en hebben er de afgelopen twee jaar mee gewerkt als onderdeel van onze klantenprogramma's. Heart of Racing heeft grote ambities in de endurance en dit is het juiste moment voor ons om te strijden om het algemeen klassement in WEC en IMSA. Het is geen gemakkelijk doel, maar met onze partners en steun van Aston Martin Performance Technologies hebben we alle middelen en mogelijkheden om het te realiseren."

Aston Martin heeft een rijke historie in de endurance en de 24 uur van Le Mans die teruggaat tot 1928. Tot dusver heeft de Britse fabrikant aldaar één algemene overwinning behaald, dat was in 1959. De laatste keer dat Aston Martin meedeed in de topklasse van Le Mans, was tussen 2008 en 2010. Het podium werd destijds geen enkele keer behaald, al raceten de Nederlanders Jos Verstappen en Peter Kox in 2009 wel met zo'n Lola-Aston Martin B09/60 LMP1-bolide. Daarnaast is Aston Martin sinds 2005 onafgebroken aanwezig geweest in eerst de GT1-klasse en daarna de LMGTE-klassen. Dat leverde in 2007, 2008, 2014, 2017 en 2020 een klassezege op.