Aston Martin maakt meer details bekend over Valkyrie AMR Pro

Het verhaal van de Aston Martin Valkyrie is opmerkelijk. De door Red Bull-ingenieur Adrian Newey ontworpen auto werd bedacht in de tijd dat Aston Martin nog titelsponsor was van het Formule 1-team Red Bull Racing. Oorspronkelijk was de bolide bedoeld voor de nieuwe Le Mans 24 Uur Hypercar-klasse als fabrieksprogramma van autosportfabrikant Aston Martin, die ook een beperkte oplage wilde bouwen voor de openbare weg.

Maar kort nadat een consortium rond Lawrence Stroll aandelen had gekocht in het noodlijdende Britse autosportmerk, werd het Hypercar-programma in de ijskast gezet. De focus werd vervolgens verlegd naar de Formule 1 en de rebranding van het eveneens door Stroll gekochte F1-team Racing Point tot het Aston Martin Cognizant F1 Team.

Terwijl de oorspronkelijke Valkyrie Hypercar dus om zeep werd geholpen, heeft Aston Martin nu een beperkte track-only versie van de auto ontwikkeld, de AMR Pro die overigens al in 2018 was aangekondigd. Maandag onthulde Aston Martin nieuwe details over het herziene ontwerp van die AMR Pro. Het oorspronkelijke hybride aandrijfsysteem is gedumpt ten gunste van een aangepaste versie van de 6,5 liter V12 motor, gebouwd door Cosworth. Die verbrandingsmotor moet goed zijn voor meer dan 1.000 pk.

“Toen de Aston Martin Valkyrie eenmaal was geboren, bespraken we de mogelijkheid om die om te bouwen tot een raceauto die mee zou kunnen dingen naar de eindoverwinning in de 24 uur van Le Mans,” zegt Newey. “We hebben verschillende ideeën overwogen, zoals het herpositioneren van de motor en versnellingsbak, maar ook het verlengen van de wielbasis en het optimaliseren van de aerodynamica.”

Uiteindelijk besloten de nieuwe eigenaren van Aston Martin dus om het Valkyrie Hypercar-project stil te leggen, maar de opgedane ideeën werden deels alsnog uitgevoerd in de AMR Pro. “Het project was enorm leuk en in een vergevorderd stadium voordat het helaas werd afgeblazen, maar het mechanische ontwerp van de auto leeft voort in de AMR Pro", aldus Newey. "De AMR Pro is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de wegversie, eigenlijk is het een Aston Martin Valkyrie op steroïden.”

Door het hybride systeem te verwijderen en andere gewichtsbesparende maatregelen te nemen, stelt Aston Martin dat de auto “circuitprestaties heeft die in de buurt komen van die van een Formule 1-auto.“ De wagen zou in staat zijn om een ronde over het 13,6 km lange Circuit de la Sarthe (het Le Mans-circuit) in 3 minuten en 20 seconden af te leggen. Dat is gelijkwaardig aan de rondetijden van de huidige Hypercar-klasse.

Aston Martin voegt er aan toe dat de coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll “hun expertise zullen inzetten voor de verder ontwikkeling van de nieuwe Aston Martin Valkyrie AMR Pro” en verwacht dat het testen van de auto binnenkort zal beginnen.