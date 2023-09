Aston Martin op punt om Valkyrie LMH-project nieuw leven in te blazen

Er lagen al plannen klaar voor een Hypercar-project met de Valkyrie, maar daar gebeurde drie jaar lang niks mee. Aston Martin en het in de Verenigde Staten gevestigde Heart of Racing bouwen hun relatie verder uit, nu zij al in de GT-klassen in IMSA en WEC samenwerken. Motorsport.com heeft vernomen dat Aston Martin en Heart of Racing, dat gesteund wordt door de medeoprichter van Steam Gabe Newell, een overeenkomst naderen om de auto die in 2021 al had moeten racen nu écht naar het circuit te brengen. De deal is nog niet rond, maar naar verluidt zou dat slechts enkele weken op zich moeten laten wachten.

Het is al bekend dat Aston Martin met leveranciers spreekt over een potentieel raceprogramma met de Valkyrie - ontworpen in samenwerking met Red Bulls topontwerper Adrian Newey - en dat er al sleutelfiguren zijn aangesteld om toezicht te houden op het programma. Hieronder valt ook de voormalig technisch directeur van Williams F1 Adam Carter, die eerder dit jaar toetrad tot de nieuwe Aston Martin Performance Technologies-afdeling. Aston wilde tegenover Motorsport.com niet bevestigen dat het bezig is om de Valkyrie LMH nieuw leven in te blazen, maar benadrukte zijn sportwagen-race-DNA en dat het voortdurend zijn opties evalueert.

"We worden aangemoedigd door de groei van de Hypercar-klasse en het enorm succesvolle honderdste jubileum van de 24 uur van Le Mans was hier een uitstekend voorbeeld van", aldus een woordvoerder. "Autosport is een voortdurend veranderend landschap, dus natuurlijk blijven we als wereldwijd hypercarmerk de klasse nauwlettend in de gaten houden." Ian James, teambaas van Heart of Racing, liet doorschemeren dat Aston van plan is om te proberen de Le Mans-overwinning van 1959 - met de DBR1 - te herhalen. "We kijken altijd naar nieuwe dingen", zegt James, die Heart of Racing voor 2020 heeft opgericht om de terugkeer van Aston naar de GT-ranglijst in IMSA te regelen. "We hebben er nooit geheim van gemaakt dat we naar de topklasse van de internationale sportscars willen. Maar op dit moment is er nog niks overeengekomen en zeker nog niks getekend."

Grotendeels ongewijzigd

Heart of Racing heeft dit jaar al haar programma uitgebreid met een deelname aan het WEC met Aston Martin. Het team nam de NorthWest AMR over voor de 6 uur van Spa-Francorchamps nadat het al succes had genoten in IMSA: dit jaar won het team de 24 uur van Daytona. De plannen voor de Valkyrie LMH blijven onbekend, behalve dat het de bedoeling is dat hij zowel in het WEC als in IMSA gaat racen. Naar verluidt zal Multimatic Motorsport de ontwikkeling van de LMH blijven leiden, maar zal deze onder leiding komen te staan van de AMPT-divisie die gevestigd is in het nieuwe Silverstone-hoofdkwartier van het Aston Martin F1-team.

Het concept van de Valkyrie-raceauto blijft grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de eerste tekeningen. De auto wordt aangedreven door dezelfde 6,5-liter V12, ontwikkeld voor de straatversie van de hypercar, in samenwerking met Cosworth. De raceversie zal echter niet over het hybridesysteem met achteras beschikken. Deze configuratie werd overgenomen voor de AMR-Pro Valkyrie voor circuitdagen, waarvan Aston toegaf dat het technologie van de nog jonge racer bevatte voor de lancering in 2021.

Aston Martin profiteerde van de herzieningen van de oorspronkelijke LMH-regels die in december 2018 werden gepubliceerd, waardoor de klasse werd opengesteld voor fabrikanten die een hypercar voor de weg als basis wilden gebruiken. De verkoop van klantenauto's was cruciaal voor het zakenplan voor de Valkyrie LMH. Aston beweerde dat de financiële geldigheid van het programma werd ondermijnd toen LMDh-auto's op basis van de LMP2 werden opgenomen in de Hypercar-divisie van het WEC. De aankondiging van de LMDh-klasse in januari 2020 werd snel gevolgd door een aankondiging van Aston dat het Valkyrie-programma in de ijskast was gezet. Lang leek het erop dat er ook geen wedergeboorte zou plaatsvinden, totdat Lawrence Stroll vorig jaar bij de lancering van de AMR22 van het F1-team van Aston Martin bekendmaakte dat er gesprekken plaatsvonden over een LMH-project.