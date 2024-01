Aston Martin begint testprogramma Valkyrie LMH-auto

Eerder in januari is de Aston Martin Valkyrie voor het eerst tijdens een lange testdag aan de tand gevoeld door de testcoureurs. De Britten willen in 2025 met de wagen meedoen aan zowel het IMSA- als het WEC-kampioenschap en zijn nu begonnen met een intensief testprogramma voordat het debuut daar is. Volgens hoofd van het endurance-project Adam Carter was de test op Silverstone succesvol, al was het meer een test om te kijken of alle systemen wel werken. "Het was een vroege systeemcheck, we weten dat er nog heel wat werk op het gebied van software te doen is", laat de Aston Martin-topman weten.

Het was volgens Carter niet eenvoudig om met de AMR Pro - zoals de auto intern genoemd wordt - te testen op Silverstone. Volgens de engineer waren de weergoden het team niet goed gezind. "Het was echt extreem koud", noemt Carter. Ook laat hij zich voorlopig niet uit over wie er achter het stuur van de wagen zat, al is het volgens de Brit iemand die "een waardevol lid van het Aston Martin-team is." Ook weet de topman te noemen dat er nog een heel uitgebreid testprogramma gepland staat voordat in 2025 de eerste echte meters tijdens een race worden afgelegd met de Valkyrie. "Het [testprogramma] gaat heel intensief worden. Het platform staat, dus nu kunnen we aan de slag en gaan pushen. We hebben duidelijke doelstellingen wat de testsessies moeten opleveren." Carter bevestigt dat volgens hem het project nog op schema loopt.

Het debuut in 2025 is vier jaar later dan de originele planning. Vanwege regelwijzigingen vanuit de 24 uur van Le Mans trok Aston Martin het plan om in 2021 op de grid te staan terug, in eerste instantie was het idee dat de Hypercars meer gericht zouden zijn op straatauto's. Het ombouwen naar de meer prototype-wagens waarmee nu geracet wordt heeft meer tijd gekost dan gedacht, maar Carter verzekert dat de auto competitief gaat zijn.