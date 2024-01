Morris Schuring debuteert met Manthey Porsche in LMGT3-klasse WEC

Na drie seizoenen in de Porsche Carrera Cup Duitsland, wat hij de laatste twee jaar combineerde met een fulltime seizoen in de Porsche Supercup, zoekt Morris Schuring het voor 2024 een stapje hogerop. De 18-jarige Nederlander komt in het nieuwe autosportseizoen uit in de nieuwe LMGT3-klasse van het World Endurance Championship. Het wordt Schurings eerste seizoen in het endurancekampioenschap. Hij staat op 15 en 16 juni ook voor het eerst aan de start van de 24 uur van Le Mans. Dat gaat hij doen met Manthey Racing, dat met twee Porsche 911 GT3 R's (Type 992) gaat deelnemen aan het WEC.

Schuring wordt in 2024 ondergebracht in de bolide met startnummer 91 - waarvoor Manthey samenwerkt met EMA - en hij deelt de auto met teamgenoten Richard Lietz en Yasser Shahin. Laatstgenoemde is een Australische ondernemer die onder meer eigenaar is van The Bend Motorsport Park. Dat Australische circuit is dan ook prominent vertegenwoordigd op de overwegend geel met zwarte livery van de bolide van Schuring, Lietz en Shahin. De tweede Porsche van Manthey wordt in samenwerking met Pure Rxcing gerund, draagt startnummer 92 en wordt gedeeld door Klaus Bachler, Alex Malykhin en Joel Sturm.

Foto door: Manthey Racing De Porsche 911 GT3 R's van Manthey Racing voor het WEC-seizoen 2024.

"Dit wordt mijn eerste deelname aan het WEC en endurance-racen in het algemeen", zegt Schuring over zijn aanstelling bij Manthey. "Ik wil zoveel mogelijk leren, maar ook laten zien waartoe ik in staat ben. Ik verwacht dat dit een geweldig seizoen voor de GT-racerij wordt - we hebben een gloednieuwe klasse met negen fabrikanten, wat voor een geweldige strijd gaat zorgen. Onze line-up is uniek en sterk. We kunnen goed met elkaar opschieten en we hebben tijdens de testdagen geweldige potentie gezien. Ik kijk vooral uit naar deelname aan de 24 uur van Le Mans in mijn eerste endurance-seizoen. Het is een droom die uitkomt en het is nog mooier dat ik dat met Manthey mag doen. Ik ben heel trots en dankbaar dat ik voor dit geweldige team mag rijden en ik wil Manthey EMA bedanken voor deze kans."

Schuring baarde in 2021 opzien door als 16-jarige te debuteren in de Porsche Supercup, waarmee hij een record vestigde. Na een leerjaar in 2022 volgden in 2023 twee overwinningen en een keurige vierde plaats in het kampioenschap. Tegelijkertijd won de coureur uit Den Dolder ook een race in de Porsche Carrera Cup Duitsland, om in dat kampioenschap uiteindelijk vijfde te worden.