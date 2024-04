Peugeot stelt dat de overstap van vier 31 centimeter brede banden naar 29 centimeter brede voor- en 34 centimeter brede achterbanden een grotere stap voorwaarts voor de 9X8 Le Mans Hypercar was dan oorspronkelijk werd gedacht. “We hebben voor deze dimensies gekozen omdat we wisten dat deze meer potentie hadden”, vertelt Peugeot’s sportief directeur Olivier Jansonnie. “Tijdens het testen kwamen we erachter dat ze nog meer potentie hadden dan de simulaties voorspelden. Dit kwam als een verassing voor ons”, vertelt de Fransman.

Nieuwe 9X8 meer allround

Oorspronkelijke tests hebben uitgewezen dat de 2024-bolide minder gevoelig is voor verschillende circuitconfiguraties, iets wat de 9X8 sinds het debuut in 2022 veelvuldig heeft genekt. Zo was de Franse renstal erg competitief in Le Mans vorig jaar en Qatar dit jaar, maar had het moeite om mee te komen op andere banen. De verbetering heeft te maken met de meer achterwaartse gewichtsverdeling en nieuwe aerodynamische onderdelen, waaronder de toevoeging van een conventionele achtervleugel. De nieuwe generatie 9X8 werd eerder deze week onthuld.

Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8 Foto door: Peugeot Sport

“De hoeveelheid verbetering ten opzichte van de oude auto zal afhankelijk zijn van de lay-out van het circuit, maar de nieuwe auto is altijd sneller en beter op het gebied van bandenmanagement en bandenconsistentie”, legt Jansonnie uit. De Peugeot-topman legt daarnaast uit dat de performance van de nieuwe bolide ‘een stuk robuuster’ is op meerdere circuits.

De overstap van 31/31-banden naar 29/34 zal Peugeot de komende jaren meer ontwikkelingspotentie geven, vertelt de Fransman. Het team heeft in 2024 de ambitie om met regelmaat te vechten voor de overwinningen en podiumplaatsen. De 9X8 – die op 21 april haar debuut zal maken tijdens de 6 uur van Imola – heeft sinds de eerste test vlak voor de kerst tot dusver zeven- tot achtduizend kilometer afgelegd.

Invloed op Le Mans

De komende Le Mans race staat 15 en 16 juni op de kalender. Vorige editie was één van de sterkere vertoningen van Peugeot. De #94 auto gereden door Loic Duval, Gustavo Menezes en Nico Muller was op de zaterdagavond tot ongeveer halverwege de race vooraan in het veld te vinden.

Jansonnie denkt niet dat het nieuwe concept van de 9X8 voor slechtere prestaties tijdens de race in juni gaat zorgen. “Het concept, de aerodynamica en de banden waren waarschijnlijk een minder groot nadeel op Le Mans dan op andere plekken”, legt hij uit. “We denken dat we met de nieuwe auto dezelfde performance als met de oude kunnen hebben. Naast de performance is er zó veel dat je ieder jaar kunt leren door enkel de race af te leggen. Van vorig jaar hebben we veel geleerd. Ik denk dat we dat over kunnen brengen op de nieuwe auto en dit jaar zullen we zeker net zo sterk als vorig jaar zijn."

Ondanks dat de WEC-races op Imola en Spa nog moeten worden afgewerkt , is het team druk bezig met de voorbereiding van de dubbelepuntenrace op het Franse circuit. “We zitten middenin onze voorbereiding voor Le Mans, en de meeste tests die we doen zijn gericht op langere afstand”, aldus de sportief directeur van Peugeot.