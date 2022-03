"Lewis Hamilton wil niets liever dan Max Verstappen kraken"

Lewis Hamilton trad na de controverse in Abu Dhabi, waarbij hij de titel verloor aan Max Verstappen, niet meer in de media en ook op zijn online kanalen was het uiterst stil. Kort voor de onthulling van de F1-auto van Mercedes dook de Brit weer op met een foto op zijn social media-kanalen. Tijdens de launch van de W13 sprak Hamilton voor het eerst met de pers, waar één zin duidelijk bleef hangen. "Als je denkt dat je mij eind vorig jaar op mijn best hebt gezien, wacht dan maar totdat je me dit jaar ziet", sprak hij toen.

Deze uitspraak zit ook in het achterhoofd van Sky Sports-analist Anthony Davidson. De voormalig F1-coureur van onder andere Super Aguri stelt dat het de mentaliteit van de zevenvoudig wereldkampioen laat zien. "Hij is meer dan ooit gedreven om dit eens en voor altijd te winnen. Ik denk dat het onwijs lastig wordt om hem te verslaan. Hij gaat dit seizoen zeker in met een andere mentaliteit", aldus de Engelsman tegen de Britse zender. "Lewis wil dit seizoen niets liever dan Max Verstappen kraken. Laten we er niet omheen draaien: hij voelt zich absoluut bestolen met wat er gebeurd is in Abu Dhabi. Hij wil dolgraag met een dominante auto op de baan verschijnen en Max daar niet eens tegenkomen. Dat weet ik zeker. Hij wil in de verte verdwijnen en zijn achtste wereldkampioenschap winnen."

"Vergeet George Russell niet"

Damon Hill valt zijn collega bij. De F1-kampioen van 1996 denkt dat Hamilton nu wel weet hoe hij met Verstappen moet omgaan. Volgens Hill heeft de Nederlandse Red Bull-coureur laten zien dat hij een meedogenloze concurrent is, al heeft Hamilton volgens Hill vorig seizoen ook zijn harde kant getoond. Paul di Resta zegt dat ook Hamiltons teamgenoot George Russell niet uitgevlakt moet worden. "George is heel sterk in de kwalificaties. Er bestaat geen twijfel over dat hij Lewis daar wel eens gaat verrassen. Ik denk echter wel dat men Lewis onderschat en hoe meedogenloos hij kan zijn. Het is een beest wanneer hij alles uit de auto moet halen."