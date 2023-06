Ferrari ook bovenaan in warm-up 24 uur van Le Mans

James Calado stuurde de #51 Ferrari 499P, die hij deelt met Alessandro Pier Guidi en Antonio Giovinazzi, naar een tijd van 3.30.113 en topte daarmee de tijdenlijst. Het verschil met de nummer twee, de #50 Ferrari, was bijna drie seconden. Nicklas Nielsen kwam in de zusterwagen tot een 3.32.959. De Ferrari’s delen later op zaterdag de eerste startrij voor de 24 uur van Le Mans, maar dan in omgekeerde volgorde.

Achter de Ferrari’s was Cadillac-rijder Sebastien Bourdais, teamgenoot van Renger van der Zande, best of the rest op plaats drie met een tijd van 3.33.255. Nico Müller zette de #94 Peugeot op de vierde plaats, al was het verschil met de snelste Ferrari al ruim 4,7 seconde. De Toyota’s, deze sessie bestuurd door Mike Conway en Sebastien Buemi, eindigden als respectievelijk vijfde en zesde.

André Lotterer was op plaats zeven, op bijna acht seconden van Calado, de beste Porsche. Daarachter noteerde Paul di Resta de achtste tijd met de #93 Peugeot. Verschillende Hypercars, zoals de #2 Cadillac en de Porsches #5 en #75, zetten geen rondetijd neer in de warm-up, waarin het licht regende.

Tom Blomqvist was op plek negen algemeen de snelste LMP2-deelnemer. Hij ging met de #23 United Autosports rond in 3.39.818. De #34 Inter Europol Competition, deze sessie in handen van Fabio Scherer, eindigde op 1,2 seconde als tweede in de klasse. Mathias Beche sloot aan op P3 met de #14 Nielsen Racing. In de GTE Am-klasse gingen de Ferrari’s van Kessel Racing aan kop: Daniel Serra was de rapste in de #57, voor Kei Cozzolino in de #74.

De 24 uur van Le Mans begint later op zaterdag om 16.00 uur.

De uitslag van de warm-up voor de 24 uur van Le Mans: