Rossi succesvol in Le Mans Cup: “Had mooie inhaalacties”

Valentino Rossi, die na zijn MotoGP-afscheid overstapte naar de GT’s, nam dit weekend deel aan de twee races die samen de Road to Le Mans Cup vormen in het voorprogramma van de 24-uursrace op het Circuit de la Sarthe. De Italiaan deelde een BMW M4 GT3, gerund door Team WRT, met de Fransman Jerome Policand. Laatstgenoemde dacht in eerste instantie dat men een grapje maakte toen hem werd verteld dat hij mocht samenwerken met Rossi.

Rossi ging donderdag kortstondig aan kop in de eerste race, maar verloor veel tijd toen twee LMP3-auto’s vlak voor hem botsten bij de eerste Mulsanne-chicane. Rossi en Policand finishten de wedstrijd uiteindelijk als dertiende in de GT3-klasse, maar sloegen op vrijdag terug met de winst in hun klasse. In de slotfase van het tweede bedrijf had Rossi een fel gevecht met Porsche-rijder Anders Fjordbach voor P2. Dat duel besliste Rossi in zijn voordeel, waarna hij de winst in de schoot geworpen kreeg door een straf voor leiders Kei Cozzolino en Hiroshi Koizumi van AF Corse Ferrari.

“Dit is onze eerste overwinning met BMW. Het was bovendien een geweldige ervaring om hier te komen ter voorbereiding op de 24-uursrace van volgend jaar”, jubelde Rossi. Hij wil komend seizoen deelnemen aan de GT3-klasse, de opvolger van GTE, van de 24 uur van Le Mans. “Het tempo was sinds donderdagochtend al goed, maar we hadden wat pech in de eerste race. Dus in de tweede race gingen we voor een podiumplaats. Jerome had een heel goede eerste stint en uiteindelijk slaagden we erin te winnen. Ik had een goed tempo en kon enkele mooie inhaalacties maken. We zijn ontzettend blij.”

Rossi is na zijn triomf overigens niet lang op Le Mans gebleven. Hij is inmiddels afgereisd naar Mugello, waar dit weekend de zesde ronde van het MotoGP-kampioenschap wordt gehouden, om de verrichtingen van zijn team van dichtbij te kunnen volgen.

