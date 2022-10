Peugeot-coureurs snappen keuze Porsche om WEC-slotrace te laten schieten

De laatste race van het FIA World Endurance Championship (WEC) vindt zaterdag 12 november plaats in Bahrein. Porsche, dat volgend jaar terugkeert in de topklasse van de hybride prototypes, overwoog een tijdje om de 963 LMDh al een keer te gaan inzetten bij een wedstrijd in 2022. De acht uur durende race in Bahrein zou, zo dacht men, een goede voorbereiding zijn op de dubbele aanval in 2023: de titel in het WEC en het IMSA WeatherTech SportsCar Championship. De Duitse fabrikant test sinds januari van dit jaar. Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn talloze kilometers afgelegd met twee verschillende chassis.

Daardoor ontstond de hoop dat Porsche kon profiteren van een speciale dispensatie van het WEC, om nog dit jaar met zijn LMDh-wagens te rijden in niet-gehomologeerde vorm. Het Porsche Penske-fabrieksteam maakte vorige maand echter bekend dat het niet in Bahrein wil gaan racen. In plaats daarvan concentreert men zich op aanvullende tests in Noord-Amerika.

Loic Duval, die van 2012 tot en met 2017 uitkwam voor Audi in het WEC - een zustermerk van Porsche - begrijpt dat de fabrikant uit Weissach nog niet bereid is om de 963 in raceomstandigheden te gebruiken. De terugkeer van zijn huidige broodheer Peugeot in de langeafstandsracerij is namelijk ook zeer complex gebleken. Op de vraag of hij verrast is door de beslissing van Porsche, zegt Duval tegen Motorsport.com: "Nee. Ik weet niet waar ze staan, maar het laat ook zien dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Peugeot was sinds 2011 weg uit de topcategorie en moest vanaf nul weer beginnen. Porsche is sinds 2017 weg [uit de topklasse], maar ze zijn wel in het WEC gebleven met GT-auto's. Ze zijn rond dezelfde tijd als wij begonnen met testen, maar wij zijn er al en zij niet. Het laat zien hoe complex het is om alles samen te voegen."

Duval had volgende maand al graag de degens willen kruisen met Porsche. "Misschien zijn ze er niet klaar voor of zijn ze er wel een beetje klaar voor, maar willen ze niet naar het circuit komen als ze geen kans maken om de race te winnen; het is hun beslissing. Ik ben niet verrast, maar vind het wel jammer. Het zou mooi geweest zijn om de Porsches al in Bahrein op de baan te zien."

Terugkeer Peugeot valt niet mee

Peugeot heeft met de achtervleugelloze 9X8 LMH ook duizenden kilometers getest ter voorbereiding op de terugkeer in het wereldkampioenschap, maar de eerste twee races tot nu toe werden ontsierd door technische problemen. De #94 van Duval, Gustavo Menezes en James Rossiter eindigde bij het debuut van Peugeot op Monza achteraan door koelingsproblemen. De zusterauto met nummer 93, bestuurd door Paul di Resta, Mikkel Jensen en Jean-Eric Vergne, trok zich er terug met wat de Franse fabrikant omschreef als 'problemen met het autosysteem'. Een olielek gooide vervolgens roet in het eten in Fuji. Di Resta, Jensen en Vergne liepen in Japan met de hoogst geklasseerde 9X8 zeven ronden achterstand op.

Volgens Di Resta toont de beslissing van Porsche om niet deel te nemen in Bahrein aan dat fabrikanten niet volledig kunnen vertrouwen op privétests. "Ik weet wat er op de achtergrond gebeurt en hoe moeilijk het is. Er is maar één klein ding voor nodig bij een fabrikant of leverancier om uiteindelijk niet klaar te zijn", vertelt de Brit aan Motorsport.com. "Of dat het is of iets met de betrouwbaarheid, of dat ze [Porsche] gewoon meer voorbereiding willen, kan ik niet zeggen. Maar elke keer dat je kunt gaan racen, is het belangrijk om je mensen klaar te stomen. Ik denk dat het een grote stap is wil je volgend jaar helemaal klaar zijn voor wedstrijden. Het is niet iets wat je erg goed kunt simuleren op Aragon of waar dan ook in een privétest."

Het langverwachte debuut van de 963 van Porsche LMDh vindt nu in januari 2023 plaats, tijdens de 24 uur van Daytona.