Nieuwe teamchef Alpine: "Natuurlijk moet ik nog veel leren"

Brivio was jarenlang de grote man bij Suzuki, het team dat vorig jaar de wereldkampioen in de MotoGP leverde. Begin januari sijpelden de eerste geruchten door dat hij de Japanse stal zou verlaten en door Alpine was benaderd om de vertrekkende teambaas Cyril Abiteboul op te volgen. De Italiaan noemde de beslissing om bij Suzuki op te stappen destijds een moeilijke. Dinsdag, bij de lancering van Alpine’s F1-wagen, liet Brivio zich wat uitgebreider uit over zijn besluit om de motoren te verlaten en op het Franse aanbod in te gaan. “Het was natuurlijk niet gemakkelijk om mijn oude team te verlaten. Het was een omgeving die ik heel goed kende. Maar de Formule 1 is voor mij al heel lang een droom en het is heel spannend om aan iets totaal nieuws te beginnen en in een nieuwe omgeving terecht te komen. Het was een kans die ik moest grijpen. Waarschijnlijk zou ik er spijt van hebben gehad als ik hem niet had genomen.”

Hoewel Brivio al vertrouwd was met het leiden van het team, en gewend was om onder hoge druk te moeten presteren en moeilijke beslissingen te moeten nemen, vraagt de Formule 1 om andere kwaliteiten dan een MotoGP-stal. “Natuurlijk moet ik nog veel leren. Ik moet nog veel begrijpen, maar het is adrenaline voor me. Het is zuurstof om aan de slag te gaan en veel dingen te leren. Het zal niet gemakkelijk zijn, ik heb wat tijd nodig, maar ik zal er alles aan doen om zo goed mogelijk betrokken te raken."

Alpine's moederbedrijf Renault heeft de laatste maanden de top van de organisatie en ook de racedivisie flink overhoop gehaald. Waar voorheen Abiteboul de teambaas was, zijn diens taken nu verdeeld over twee personen: Brivio en uitvoerend directeur Marcin Budkowski maken de dienst uit bij de F1-stal. “Ik zal verantwoordelijk zijn voor de circuitactiviteiten, dus alles wat er op het circuit gebeurt,” legt Brivio uit. “Ik ben natuurlijk geen ingenieur, maar ik moet ervoor zorgen dat de ingenieurs, de monteurs, de coureurs en alle betrokkenen alles in huis hebben om optimaal te presteren. Op die manier zullen we in staat zijn om het volledige potentieel uit de auto te halen."