Directeur Brivio vertrekt na drie jaar alweer bij F1-team Alpine

Begin 2021 voegde Davide Brivio zich als racing director bij het Formule 1-team van Alpine, nadat hij Suzuki een jaar eerder met Joan Mir naar de eerste MotoGP-titel sinds 2000 leidde. Na slechts één jaar verloor hij zijn rol binnen het F1-team, maar hij bleef binnen Alpine werken als director of racing expansion projects. In die functie was Brivio onder meer verantwoordelijk voor het opleidingprogramma, de Alpine Academy. Eigenlijk liep zijn contract nog door tot en met 2024, maar in overleg is besloten om het dienstverband eind 2023 al ten einde te laten komen.

"Ik ben trots dat ik met Alpine betrokken ben geweest bij de Formule 1", zei Brivio. "Ik wil Alpine bedanken voor de kans om F1 mee te maken, iets wat mijn droom was. Ook wil ik ze bedanken voor de kans om wat van mijn ervaring in de motorsport door te geven aan de jonge rijders in de Alpine Academy. Ik wens het team en de Academy het beste voor de toekomst en ik weet zeker dat we veel van de jonge rijders geweldige dingen zien bereiken in hun loopbaan. Om een kleine rol te spelen in sommige successen is zeker iets wat ik koester. Ik ben Alpine dankbaar voor het tegemoetkomen aan mijn wens om andere kansen na te streven in de toekomst en ik hoop dat dat het geval is."

Het is nog niet duidelijk hoe Alpine het verlies van Brivio precies gaat opvangen. Wel is duidelijk dat Julien Rouse hoofdverantwoordelijke van de Alpine Academy blijft. Het is niet de eerste personele wijziging binnen de Franse renstal in 2023. Eerder dit jaar werd CEO Laurent Rossi al aan de kant gezet ten faveure van Philippe Krief. Teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane moesten eveneens het veld ruimen, terwijl technische topman Pat Fry naar Williams is vertrokken.

Ook is nog niet bekend wat Brivio op de korte termijn gaat doen. Enkele weken geleden werd hij door Speedweek genoemd als kandidaat om teambaas Alberto Puig op te volgen bij het geplaagde MotoGP-fabrieksteam van Honda. Motorsport.com heeft echter vernomen dat Brivio in 2024 niet naar Honda gaat. In de MotoGP beschikt de Italiaan over een berg aan ervaring. Voordat hij in 2013 teambaas werd van Suzuki en in die rol de terugkeer van het merk in de koningsklasse op twee wielen overzag, werkte hij tussen 2004 en 2010 als teammanager bij Yamaha. In die rol was Brivio belangrijk bij het binnenhalen van Valentino Rossi, die in 2004 naar de Japanse fabrikant kwam en er maar liefst vier keer wereldkampioen werd.