Begin 2022 werd Otmar Szafnauer overgenomen van Aston Martin om Alpine als teambaas naar successen te leiden. Bij de Franse renstal werd het zogenaamde plan van honderd races geïntroduceerd, waarmee het team een duidelijk tijdsplan had van wanneer het voor zeges en titels wilde strijden. Szafnauer werd vanwege zijn ervaring als de juiste man gezien om het Formule 1-team te leiden, maar onder zijn bewind zou Alpine nog weinig grote stappen zetten.

Dit seizoen heeft Alpine juist een stap terug gedaan. Waar het vorig jaar nog als vierde eindigde bij de constructeurs, staan ze nu zesde op ruime achterstand van de nummer vier, Ferrari. Het rommelde begin dit jaar bij het team van de Renault Group. De resultaten vielen tegen en het leidde tot openlijke kritiek van toenmalig CEO Laurent Rossi. Hij sprak van 'amateurisme' binnen het team en stelde dat de resultaten de investering van Alpine niet waard waren. Het zou het startsein zijn van wisselingen van de wacht aan de top van het Franse Formule 1-team.

Eerder deze maand werd bekend dat Alpine-CEO Laurent Rossi zich meer zou richten op het stimuleren van de verkoopcijfers van de fabrikant. Daarom werd Bruno Famin gepromoveerd tot vicepresident van Alpine Motorsports. De Fransman werkte al voor Alpine als het hoofd van de F1-motorafdeling, maar kwam aan het hoofd te staan van alle activiteiten van het merk in de autosport. In die hoedanigheid rapporteerde hij direct aan Rossi. Niet veel later werd bekend dat Alpine Rossi aan de kant had geschoven als CEO. In zijn plaats kwam Philippe Krief. Nu vindt de zoveelste verandering in korte tijd plaats: teambaas Otmar Szafnauer moet na anderhalf jaar plaatsmaken voor Famin.

De timing van het vertrek van Szafnauer is opvallend. De Amerikaan met Roemeense roots liet onlangs nog optekenen dat hij verwachtte dat de CEO van Renault, Luca de Meo, zich aan zijn woord zou houden en hem die honderd races de tijd zou gunnen om het team om te toveren tot een kampioensteam. Dat zou betekenen dat Szafnauer nog zeker tot en met 2025 de tijd had moeten krijgen, maar al na anderhalf jaar moet hij zijn positie als teambaas dus afstaan. Famin neemt de taken van Szafnauer vanaf de Nederlandse Grand Prix over.

Naast deze wijziging heeft Alpine ook op een ander gebied ingegrepen. Alan Permane, de technisch directeur van het team, verlaat na meer dan dertig jaar het team uit Enstone. De 56-jarige Brit werd in 2012 aangewezen als de sportief directeur van Lotus F1, dat later overging in Renault en nu Alpine. Alpine Academy-directeur Julian Rouse is aangesteld als tijdelijke sportief directeur. Zodoende zijn zo goed als alle topmannen die begin dit jaar nog voor Alpine werkten ofwel naar een andere afdeling vertrokken, of hebben zij Alpine verlaten.