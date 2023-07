Alpine F1-teambaas verwacht dat CEO Renault hem de tijd geeft

Begin 2022 sloeg het Formule 1-team van Alpine een slag door Otmar Szafnauer aan te trekken. Het voormalige teamhoofd van Force India/Racing Point/Aston Martin kwam door een reorganisatie bij de Franse renstal direct onder Alpine CEO Laurent Rossi te werken. Inmiddels heeft Rossi die functie moeten verlaten, wat weer voor speculatie zorgde dat ook Szafnauer zich zorgen zou moeten maken over zijn positie. Hij werd tenslotte door de voormalige CEO aangetrokken om het F1-team te leiden. De dubbele uitvalbeurt van Esteban Ocon en Pierre Gasly in Hongarije hielp in dat opzicht ook niet bepaald mee om de druk te verlichten.

Toch maakt Szafnauer zich geen zorgen. Hij verwacht dat Luca de Meo, de CEO van Renault, zich aan het 100-racesplan houdt en dat hij zelf de tijd krijgt om Alpine naar F1-succes te leiden. "Laurent heeft me aangetrokken, maar dat geldt ook voor Luca. Uiteindelijk was het Luca de Meo die met mij sprak en die me overtuigde om naar het project te komen", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com over de impact van Rossi's vertrek. "Dat project was het 100-racesplan en momenteel zitten we op ruim 30 races. Er zijn dus nog ruim 60 races te gaan, dus we hebben nog zo'n drie jaar om te gaan winnen. Daar is tijd voor nodig, dat geldt voor iedereen. Ik weet dat Luca een man van zijn woord is en hij beloofde dat we 100 races kregen om te winnen. Soms moet je ook een halve stap achteruit zetten om er daarna twee vooruit te kunnen zetten. Ik twijfel er dus niet aan dat Luca zijn woord houdt en mij de 100 races geeft die nodig zijn."

Szafnauer haalt Mercedes en Red Bull als voorbeelden aan dat teams vaak zo'n vijf jaar nodig hebben om succesvol te worden. "Honderd races is dus realistisch", stelt hij, om daarna ook te hameren op het belang van stabiel leiderschap bij dergelijke projecten. "Dat is van kritiek belang als je leiding geeft aan 950 tot 1000 mensen. De reden is dat we allemaal proberen een zo goed mogelijk team neer te zetten en proberen te begrijpen wie de goede mensen zijn op de gebieden waar we iets missen. Een teambaas speelt een grote rol bij het overtuigen van deze mensen om naar het team te komen. Als Toto [Wolff] zou zeggen dat je naar zijn team moet komen terwijl hij zelf een half jaar later gaat vertrekken, dan twijfelt men of ze de overstap willen maken. Christian [Horner] en Toto zitten al lange tijd op hun plek en dat maakt het aantrekken van de juiste mensen makkelijker."