Management Alpine F1 Team weer op de schop

De afgelopen jaren stond Alpine-CEO Laurent Rossi aan het hoofd van de autosporttak van de fabrikant. Nu hij zich echter meer gaat bezighouden met het stimuleren van de verkoopcijfers van de automaker, vindt hij dat de autosportactiviteiten van het bedrijf meer aandacht verdienen dan hij er zelf aan kan geven. Zodoende is besloten om Bruno Famin te promoveren tot de vice-president van Alpine Motorsports. De Fransman werkte al voor Alpine als het hoofd van de F1-motorafdeling, maar komt nu aan het hoofd te staan van alle activiteiten van het merk in de autosport. In die hoedanigheid rapporteert hij direct aan Rossi.

Famin blijft ondanks zijn nieuwe aanstelling ook aan het hoofd staan van het motorenproject van Alpine/Renault in de Formule 1. Daarnaast valt het Formule 1-team voortaan onder zijn gezag, evenals de projecten in de sportscars en rally-raid. Alpine levert namelijk technische ondersteuning aan Dacia, dat aan de slag gaat met een eigen Dakar-project. Daarnaast krijgt Famin ook de leiding over de Alpine Academy, het opleidingstraject voor jonge coureurs. Deze verandering in de managementstructuur zorgt ervoor dat Alpine F1-teambaas Otmar Szafnauer niet langer direct rapporteert aan Rossi, maar dat dit voortaan bij Famin gedaan wordt.

Famin werkt sinds begin 2022 voor Alpine. Hij werd tegelijkertijd met Szafnauer aangetrokken om leiding te geven aan de F1-motorafdeling. Voor die tijd werkte hij tussen 2019 en 2021 voor de FIA, waar hij operationeel directeur was. Daarvoor deed Famin de nodige ervaring op in dienst van de autosportdivisie van Peugeot. Zo werkte hij onder meer aan de beroemde 905 voor Le Mans. In 2005 werd hij benoemd tot technisch directeur van Peugeot Sport, om in 2012 door te groeien tot algemeen directeur. Onder zijn bewind werd met de 908 gewonnen in Le Mans, terwijl in 2013 de overwinning in Pikes Peak werd gepakt. Ook werd onder Famins leiding tussen 2016 en 2018 drie keer Dakar gewonnen, evenals het World Rallycross-kampioenschap in 2015.

De verandering in de autosporttak van Alpine past binnen de beweging die Rossi recent heeft ingezet door voor diverse afdelingen een eigen hub op te zetten. Zo benoemde hij Philippe Krief tot vice-president engineering and product performance, terwijl Antonino Labate inmiddels vice-president sales, marketing en klantenervaring is.