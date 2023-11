Voormalig MotoGP-baas Suzuki gelinkt aan rol als teambaas Honda

De afgelopen maanden heeft Honda al de nodige personele veranderingen doorgevoerd binnen de MotoGP-afdeling. Vanwege de povere prestaties en het gebrek aan goede ontwikkelingen voor de RC213V werd voormalig technisch manager Takeo Yokoyama eerder dit jaar al vervangen door Ken Kawauchi, die overkwam van Suzuki. Ook chief technical officer Shinichi Kokubu werd enkele maanden geleden al opzij gezet en vervangen door Shin Sato. Aan de vooravond van de seizoensfinale in Valencia lijkt nu ook de positie van teambaas Alberto Puig onder druk te staan.

Puig werkt sinds 2018 als teammanager voor Repsol Honda, een rol die hij overnam van Livio Suppo. Speedweek meldt echter dat de Spanjaard moet vrezen voor zijn plek, want voormalig Yamaha- en Suzuki-teambaas Davide Brivio zou hem volgend seizoen al moeten vervangen. Sinds 2021 werkt Brivio voor Alpine, waar zijn contract naar verluidt eind dit jaar afloopt. De Italiaan heeft echter een goede staat van dienst in de MotoGP. Zo speelde hij een sleutelrol in het besluit van Valentino Rossi om voor 2004 naar Yamaha te verkassen, terwijl hij Suzuki in 2020 naar de eerste wereldtitel in twintig jaar loodste. In een later artikel bij Speedweek ontkende Brivio echter dat hij de overstap gaat maken naar Honda, ook de Japanse fabrikant zelf heeft de verhalen ontkend.

Honda maakt een bijzonder lastig MotoGP-seizoen 2023 mee. Met alleen de GP van Valencia nog voor de boeg staat de fabrikant laatste in het kampioenschap voor constructeurs en stond er pas twee keer een rijder van het merk op het podium: in de Verenigde Staten won Alex Rins, terwijl Marc Marquez in Japan derde werd. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen is echter ook bezig aan zijn laatste jaar in dienst van Honda. Vanwege het bijzonder moeizame seizoen heeft hij besloten om het merk - ondanks een tot eind 2024 doorlopend contract - te verlaten voor een avontuur bij Gresini Ducati. Daar krijgt Marquez de beschikking over een GP23, waardoor hij dus niet het actueelste materiaal krijgt. Zijn vertrek zorgt er ook voor dat Honda de sponsoring van Red Bull verliest en tot 2025 ook niet gesponsord mag worden door andere energiedrankjes.