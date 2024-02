Brivio na F1-avontuur terug in MotoGP als teambaas Trackhouse

Eind 2020 verruilde Davide Brivio het MotoGP-team van Suzuki voor een avontuur in de Formule 1. Hij trad bij Alpine in dienst als racing director van het F1-team, om daarna de functie director of racing expansion projects te vervullen. In december werd duidelijk dat de samenwerking tussen Brivio en Alpine eind 2023 ten einde zou komen. Er gingen vervolgens al geluiden dat hij met Honda terug zou keren in de MotoGP. Dat laatste blijkt wel het geval, maar dat gebeurt niet met het geplaagde Japanse fabrieksteam. In plaats daarvan gaat Brivio de uitdaging aan bij het nieuwste team op de grid: Trackhouse Racing.

Trackhouse is deze week in Sepang begonnen aan haar eerste wintertest, nadat de inschrijving van RNF Racing eind 2023 werd overgenomen door de formatie van Justin Marks en rapper Pitbull. Het gros van de medewerkers van dat team is overgenomen, net als rijders Miguel Oliveira en Raul Fernandez, teammanager Wilco Zeelenberg en het contract met Aprilia. Wel kreeg Trackhouse het al voor elkaar dat Oliveira aan het seizoen begint met de nieuwste RS-GP24, terwijl Fernandez daar in de loop van het seizoen ook over kan beschikken. De commerciële tak van het MotoGP-team is inmiddels ondergebracht in het hoofdkantoor in Nashville en het management in Charlotte, waarna de aanstelling van een teambaas de volgende stap was voor het team.

"Het is de afgelopen dagen allemaal heel snel gegaan. Justin vroeg me of ik Trackhouse wilde helpen bij de MotoGP-uitdaging. Het is heel spannend om vanaf het begin onderdeel te zijn van dit nieuwe project", zegt Brivio over zijn aanstelling. "Ik kijk ernaar uit om Trackhouse beter te leren kennen en te zien wat we van onze ervaring en visie in andere sporten en omgevingen kunnen overbrengen naar de MotoGP. Het kan een geweldige combinatie van twee werelden worden." Teameigenaar Marks is blij met de ervaring die Brivio meeneemt. "We zijn binnen het bedrijf allemaal vereerd door deze toewijding. Vanaf het moment dat ik Davide ontmoette, was duidelijk dat hij perfect binnen de cultuur van Trackhouse past. Ik weet zeker dat hij ons op én naast de baan naar geweldige dingen leidt."

Brivio beschikt over een bak aan ervaring in de MotoGP. In 2001 werd hij al aangesteld als teammanager van Yamaha's fabrieksteam. In die rol haalde hij Valentino Rossi naar de fabrikant en won hij met Rossi en Jorge Lorenzo in totaal vijf wereldtitels. Na een periode als consultant van Rossi en het VR46-opleidingstraject sloot hij zich in 2013 aan bij Suzuki, eerst als teammanager van het testteam en vanaf eind 2014 ook als teammanager van het nieuwe fabrieksteam. Eind 2020 kwam de samenwerking ten einde met de wereldtitel van Joan Mir.