Alpine stelt auto met blauwe livery voor F1-seizoen 2021 voor

Alpine is de nieuwe naam van de fabrieksformatie van Renault. De top van het Franse autoconcern wil de Formule 1 vanaf heden vooral gebruiken om de sportwagentak te promoten. De motoren waarmee gereden wordt, gaan nog wel steeds als Renault door het leven. Doordat McLaren voor 2021 naar Mercedes-vermogen is overgestapt, is Alpine dit jaar overigens het enige team dat met de in Viry-Châtillon ontwikkelde power unit rijdt.

Het chassis waarmee Alpine dit jaar racet, is de A521. Het A500-gedeelte in de naam is een verwijzing naar een prototype uit 1975, waarmee destijds een nieuwe turbomotor van Renault werd getest, en de cijfers 21 staan uiteraard voor het jaartal waarin de auto wordt gebruikt. De A521 is vanzelfsprekend voorzien van een nieuwe livery, met een hoofdrol voor de kleuren blauw, wit, rood en zwart. Zowel op de neus als op de achterzijde van de motorkap prijkt de Franse vlag, al refereren deze elementen volgens het team ook naar de Britse vlag.

Grote afwezige bij de nogal haperende virtuele presentatie van Alpine was tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die na twee seizoenen afwezigheid zijn rentree maakt in de Formule 1. De Spanjaard, die eerder van 2003 tot en met 2006 en in 2008 en 2009 voor het team uit Enstone actief was, kwam op 11 februari in botsing met een auto toen hij op zijn racefiets aan het trainen was bij het Zwitserse Lugano. Alonso ontsnapte aan zware verwondingen en deelde al snel weer foto’s van zichzelf op social media waarop hij aan trainen was, maar had wel een breuk in zijn bovenkaak opgelopen waarvoor hij een kleine operatie moest ondergaan. “De hygiënische situatie en de bijbehorende regelgeving laten ​​niet toe dat hij aan communicatie- en marketingactiviteiten deelneemt, terwijl hij bezig is met zijn kritieke voorbereiding op het seizoen”, deelde het team vorige week vrijdag mee over zijn afwezigheid. Esteban Ocon was zodoende de enige racerijder die acte de présence gaf.

Behalve de rijdersbezetting is ook het management van het team onder handen genomen voor 2021. Cyril Abiteboul is in januari vertrokken en vervangen voor Davide Brivio, die Suzuki vorig jaar naar de rijders- en teamstitel leidde in de MotoGP. De 56-jarige Italiaan heeft de rol van racing director gekregen en zal rapporteren aan Laurent Rossi, de nieuwe CEO van Alpine.

Renault-topman Luca de Meo heeft hoge verwachtingen van het Alpine Formule 1-team. Hij wil Alpine 'uiterlijk in 2022' regelmatig op het podium zien, zo vertelde hij eerder. Ook moet de Brits-Franse combinatie voor eind volgend jaar één of twee races hebben gewonnen. Rossi verwoordde het iets voorzichtiger bij de online launch: "Ons doel voor dit jaar is duidelijk: verder bouwen op het momentum dat we vorig jaar hebben opgebouwd en meevechten voor podiums. Op de lange termijn willen we de naam Alpine graag op de bovenste trede van het podium zien in de Formule 1."

In 2020 scoorde Renault drie podiumplaatsen in de koningsklasse. Ocon werd tweede in de door Sergio Perez gewonnen Sakhir Grand Prix, Daniel Ricciardo behaalde derde plekken in de Eifel Grand Prix op de Nürbugring en de GP van Emilia-Romagna op het circuit van Imola. Het team eindigde als vijfde in het constructeurskampioenschap.