Wolff: "Verstappen bij ieder team op de radar, maar we flirten niet"

Hamilton heeft tamelijk laat zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis gezet. Het gaat bovendien om een contract van slechts één jaar. Dat laatste heeft vele vragen opgeroepen over de ambities van Hamilton op langere termijn. Wil Hamilton ook na 2021 nog door of geeft hij er de brui aan na het behalen van een achtste wereldtitel? Red Bull-teambaas Christian Horner heeft naar aanleiding van die vraag alvast laten weten: "Als Hamilton besluit te stoppen, dan weten we allemaal dat Max bovenaan het wensenlijstje van Mercedes staat."

'Verstappen groot talent, maar we gaan nu niet flirten'

Wolff erkent dat Verstappen als toptalent buitengewoon interessant is voor Mercedes, maar voegt toe openlijke flirtpartijen uit de weg te gaan. "Max is zeker een buitengewoon goede en ook nog een jonge coureur. Hij staat bij iedereen op de radar voor de toekomst", reageert Wolff in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland. "Maar zoals ik ook al eerder heb aangegeven, gaan we niet flirten met coureurs van andere teams voordat we een duidelijk begrip hebben van wat onze eigen coureurs willen."

Wolff houdt Verstappen dus nauwlettend in de gaten, maar wil absoluut niet op zaken vooruit lopen. Vooral niet omdat de onderhandelingen over 2022 beginnen met Hamilton en zijn huidige teamgenoot Valtteri Bottas. "In onze relaties gaat het altijd om gezamenlijke ideeën over de toekomst. Dat geldt ook zeker voor de aankomende gesprekken met Lewis", vervolgt hij in het Zoom-gesprek na de presentatie van de Mercedes W12. "Het feit dat wij in het verleden veel succes hebben gevierd en een bijzondere vertrouwensband hebben, maakt dat we ieder gesprek over 2022 en de jaren daarna beginnen met Lewis."

Mercedes als spil van silly season? "Ik kan zelf instappen"

Naast het zitje van Hamilton vormt de positie van Bottas ook nog een vraagteken richting 2022. George Russell gaat immers het laatste jaar van zijn Williams-uitleenbeurt in. Mercedes moet iets bieden om de talentvolle Brit binnenboord te houden. Het maakt dat beide zitjes op papier nog te vergeven zijn en dat Mercedes zomaar de spil van het aanstaande 'silly season' kan worden. Wolff maakt zich echter geen zorgen over alle reuring die dat met zich meebrengt. "Nee, we hebben ook helemaal niet twee zitjes te vergeven. Het gaat eigenlijk maar om één zitje hè. Ik kan zelf namelijk altijd nog instappen, dat is geen probleem", sluit hij met een lach af.

