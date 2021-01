Alpine bevestigt Suzuki MotoGP-man Brivio als F1-directeur

Zoals eerst onthuld door Motorsport.com heeft Brivio besloten om na zijn succesvolle loopbaan in de MotoGP over te stappen naar de Formule 1. De Italiaan krijgt bij het Alpine van Fernando Alonso en Esteban Ocon de titel racing director en zal direct rapporteren aan de nieuwe Alpine CEO Laurent Rossi.

In die hoedanigheid wordt Brivio niet als teambaas de vervanger van Cyril Abiteboul, die verrassend vertrok na een lange loopbaan bij Renault. De verwachting is dat uitvoerend directeur Marcin Budkwoski die rol zal gaan bekleden.

Brivio stond hoog op het verlanglijstje van de nieuwe Renault CEO Luca de Meo, die de verschillende merken van de Franse constructeur nieuw leven wil inblazen. De Meo en Brivio kennen elkaar nog van bij Yamaha in de MotoGP, waar Brivio tussen 2002 en 2010 teammanager was. De Meo was toen de marketingverantwoordelijke van FIAT, wat toen de hoofdsponsor van Yamaha was.

"Het was een moeilijke keuze, maar een nieuwe professionele uitdaging en kans kwam plots op me af en uiteindelijk besloot ik om die te nemen", vertelde Brivio eerder deze maand. "Het moeilijkste is om deze geweldige groep mensen achter te laten waarmee ik dit project ben gestart toen Suzuki terugkeerde in het wereldkampioenschap. Het is moeilijk om vaarwel te zeggen tegen alle mensen die sindsdien bij het team zijn gekomen. Maar ik ben ook heel gemotiveerd voor deze nieuwe uitdaging. Dat gaf de doorslag toen ik moest kiezen tussen het verlengen van mijn contract bij Suzuki of een compleet nieuwe ervaring."

Vorig jaar won Suzuki onder leiding van Brivio de eerste wereldtitel op het hoogste niveau in 20 jaar met rijder Joan Mir.