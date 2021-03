Haas showt nieuwe livery voor Formule 1-seizoen 2021

Even leek er een mogelijkheid te zijn dat Haas dit jaar verder zou rijden met een roze auto. Het gerucht ging namelijk dat de Amerikaanse renstal in gesprek was met BWT. De Oostenrijkse fabrikant van waterbehandelingssystemen was de afgelopen jaren hoofdsponsor van Racing Point en diens voorganger Force India, waardoor er sinds 2017 twee roze wagens op de Formule 1-grid stonden. Dat team is voor 2021 omgedoopt tot Aston Martin en racet verder in het groen. Daarnaast werd er met IT-bedrijf Cognizant een andere hoofdsponsor bekendgemaakt, waarop gefluisterd werd dat BWT op zoek zou zijn naar een ander F1-team om te sponsoren. Behalve met Haas zou ook met Williams zijn gesproken. Eind februari werd echter bekend dat BWT partner is geworden van Aston Martin, waarmee het bedrijf dus trouw blijft aan het team dat zij sinds 2017 al ondersteunt.

Geen roze auto dus voor Haas, dat in plaats daarvan gaat rijden met een witte wagen waarover rode en blauwe lijnen lopen. De kleurstelling heeft alles te maken met de komst van de Russische coureur Nikita Mazepin en de nieuwe titelsponsor Uralkali, een bedrijf waar Dmitry Mazepin, de steenrijke vader van Nikita, een flinke vinger in de pap heeft. Saillant detail is dat Mazepin junior dit jaar niet onder de Russische vlag mag rijden, als gevolg van een straf dat het internationaal sporttribunaal CAS aan Rusland heeft opgelegd vanwege grootschalig dopinggebruik. Op de auto dus geen Russisch vlaggetje naast de naam Mazepin, maar de Russische driekleur is ondertussen wel onmiskenbaar aanwezig op de VF-21: op de voorvleugel, de zijkant van de neus én de achterzijde van de motorkap.

Sportief gezien wordt er in 2021 weinig van Haas verwacht. Het team scoorde vorig jaar maar drie punten en werd daarmee negende in het kampioenschap. Dit jaar verschijnt het ook nog eens met twee rookies aan de start. Teambaas Guenther Steiner liet eerder al weten dat 2021 een overgangsjaar zou zijn voor de formatie. “Idealiter laten we Alfa Romeo en Williams achter ons”, zei hij eerder bij RTL. “Dat zal wel moeilijk worden, dat zal net als vorig jaar een gevecht worden. We zullen ongetwijfeld een betere motor hebben, maar Alfa Romeo rijdt daar ook mee. Misschien dat we Williams bij kunnen benen, maar voor de rest zal er niet veel mogelijk zijn.”

De focus van het team ligt nu al voor een groot deel op 2022, omdat er dan een compleet nieuwe auto in de Formule 1 wordt geïntroduceerd. Steiner: “Ons doel voor 2022 is om weer te komen waar we in 2018 waren [vijfde in het kampioenschap]. Als er niets mis is met de auto voor 2021, gaan we er niets meer aan doen, maar zullen we ons volledig richten op de auto voor 2022 en met dat project volgas gaan.”