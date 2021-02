Toch roze Formule 1-wagens op de grid in 2021?

Vooral de geruchten over een samenwerking tussen Haas en BWT zijn hardnekkig. Motorsport.com stelde onlangs enkele schriftelijke vragen over de kwestie aan teambaas Guenther Steiner, maar een reactie – bevestigend noch ontkennend – bleef tot dusverre uit.

Ralf Schumacher, de oom van Haas-coureur Mick, geeft via de Duitse krant Express voeding aan de geruchten door te stellen dat er “zojuist een sponsor beschikbaar is gekomen.” Interessant is dat Ralf Schumachers zoon David (de neef van Mick) in het verleden al in een door BWT gesponsorde auto heeft gereden, bij het BWT-Mücke-team.

Mick Schumacher, Haas, in de kleuren van BWT Photo by: Camille De Bastiani

Ook Williams lijkt kandidaat

Het zou dus zomaar kunnen dat BWT na het vertrek bij Racing Point aansluiting vindt bij Haas, dat de centen ondanks een kapitaalinjectie van de familie Mazepin goed kan gebruiken. Maar ook Williams zou dus in de race zijn om de vette vis BWT binnen te hengelen. Dat team is sinds vorig seizoen in handen van het Amerikaanse investeringsvehikel Dorilton Capital en dat werkt hard aan een nieuw bedrijfsplan voor de komende jaren. Op vragen over een op handen zijnde sponsordeal met BWT laat Williams weten dat dergelijke onderhandelingen in principe “vertrouwelijk” zijn. Wel bevestigt het Britse team dat er in het kader van de heroriëntatie van het merk "significante interesse" vanuit de markt is. De lijntjes tussen BWT en Williams zijn kort: de CEO van het Oostenrijkse bedrijf is Andreas Weissenbacher. Dat is een goede vriend en voormalig zakenpartner van Toto Wolff, die nog steeds een minderheidsbelang in Williams heeft. Mogelijk dat hij BWT naar voren schuift om geld te steken in Williams dat vervolgens met dat geld de Mercedes-krachtbronnen kan financieren.

BWT is een bedrijf dat actief is op het gebied van waterbehandeling, onder andere voor drinkwatersystemen, de farmaceutische industrie, verwarmings- en airconditioningsystemen of zwembaden. Het bedrijf is sinds 1990 in handen van Weissenbacher en sinds 2015 actief in de autosport. Begin 2017 toonde Weissenbacher interesse om het Mercedes F1-team te sponsoren, maar die deal ketste af op zijn eis dat de zilverpijlen roze gespoten zouden worden, een dealbreaker voor Daimler. Weissenbacher zocht vervolgens zijn heil bij Force India (later Racing Point). Met de rebranding van dat team naar Aston Martin past het BWT-roze niet meer in de merkstrategie.

Uiterlijk op 5 maart zal duidelijk zijn bij welk team BWT zal aankloppen of dat het bedrijf zich uit de Formule 1 terugtrekt (wat onwaarschijnlijk wordt geacht). Op die dag lanceert Williams zijn nieuwe auto, de perfecte gelegenheid om ook direct een nieuwe hoofdsponsor te introduceren. Wanneer Haas precies de auto presenteert is nog niet bekend.