Key: F1-teams gaan verloren downforce terugvinden in 2021

Hoewel de grote veranderingen aan het technisch reglement werden uitgesteld tot 2022, zijn de regels voor 2021 toch op de schop gegaan. Het doel van de wijzigingen die de FIA heeft doorgevoerd is om de auto’s langzamer te maken en de belasting te verminderen van de banden, die voor het derde achtereenvolgende seizoen gebruikt gaan worden. De veranderingen richten zich vooral op de vloer, de diffuser en de brake ducts. De verwachting was dat de hoeveelheid downforce met tien procent verminderd zou worden door de ingrepen, maar Key gelooft dat het verlies aan downforce gecompenseerd wordt door hard te werken aan de gebieden waaraan volgens de reglementen nog wel gesleuteld mag worden. Daardoor zullen de meeste teams terugkeren op het downforceniveau dat ze in 2020 hadden, verwacht hij.

“Het heeft het effect gehad dat de snelle progressie, die met deze auto’s al lang gaande is, een halt is toegeroepen”, vertelde Key over de nieuwe regels. “Dat moesten we eigenlijk ook wel doen met een extra jaar onder deze reglementen, maar er is nog steeds veel ontwikkelingspotentieel voor de rest van de auto te vinden met deze veranderingen. Ik gok dus dat de meeste teams alles hebben teruggevonden zodra we bezig zijn met het seizoen. Of dat in de eerste fase al zo is, is lastig te zeggen, maar ik denk dat we dan nog niet op honderd procent zitten.”

Ook het pakket dat McLaren meeneemt naar de eerste race in Bahrein zit volgens Key nog niet op het downforceniveau van vorig seizoen. Dat is ook te wijten aan het feit dat de reglementaire ingrepen aan de achterkant van de wagen hun weerslag hebben op andere vlakken van de auto. Zo moet het verlies van downforce aan de achterzijde gecompenseerd worden door de hoeveelheid downforce aan de voorkant te verlagen, omdat het anders gevolgen heeft voor de aerodynamische balans van de auto. Dat maakte de klus niet eenvoudiger, aldus Key.

“Het was een echte uitdaging”, erkent de technische topman van McLaren. “Je moest er echt met een frisse blik naar kijken, omdat de geometrie die de reglementen voorschrijft uniek is en iets is wat we in het verleden niet eerder gezien hebben. Hoewel de veranderingen downforce weghalen aan de achterkant van de auto, word je gedwongen om iets weg te halen bij de voorkant zodat de auto weer in balans is. Er is over de gehele linie dus een vermindering van de downforce.”

