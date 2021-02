Monaco begint komende week aan opbouw circuit voor races in 2021

Na een jaar zonder races in 2020, toen het coronavirus roet in het eten gooide, hoopt Monaco in 2021 maar liefst drie race-evenementen te organiseren: eind april staat de Historic Grand Prix op het programma, in mei gevolgd door zowel de E-Prix van Monaco als de Grand Prix van Monaco. In januari meldde organisator Automobile Club de Monaco al dat er ondanks geruchten geen plannen waren om de evenementen dit jaar opnieuw af te gelasten en zodoende zijn de voorbereidingen op het drietal races gewoon doorgegaan.

Over enkele dagen begint men in het prinsdom aan de volgende fase van de voorbereiding op de drie races. Woensdag kondigde de lokale overheid van Monaco aan dat de opbouw van het stratencircuit aanstaande maandag 22 februari begint. Daarbij worden onder andere de markeringen op het asfalt aangebracht, worden er verschillende infrastructurele zaken opgebouwd langs de baan en komen er verkeersbeperkingen om te garanderen dat er gewerkt kan worden aan het circuit.

De werkzaamheden gaan zeven weken in beslag nemen, waardoor het circuit op tijd gereed is voor de Historic Grand Prix. Die staat gepland voor 23 tot en met 25 april. Op 8 mei volgt de E-Prix van de Formule E, waarna de F1 tussen 20 en 23 mei een bezoek brengt aan Monaco. Het is de eerste keer dat alle drie de evenementen in hetzelfde jaar worden georganiseerd. Daar waar de Formule 1 ieder jaar een bezoek brengt, wisselen de Formule E en de Historic Grand Prix elkaar normaal gesproken af.

Voor de Formule 1 is het nieuws uit Monaco gunstig, nadat het eerder vanwege het coronavirus al heeft moeten schuiven met een aantal races. De GP van Australië werd uitgesteld tot eind november, terwijl de GP van China zelfs helemaal van het schema verdween. Het seizoen wordt nu eind maart geopend in Bahrein, waarna er voor het tweede jaar op rij een bezoek wordt gebracht aan Imola en Portimao. Monaco is de vijfde race op de kalender van 2021 en de aanstaande editie wordt de eerste F1-race op een stratencircuit sinds de GP van Singapore van 2019.