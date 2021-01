Organisator GP Monaco bevestigt dat race zoals gepland doorgaat

Nog altijd zorgt COVID-19 ervoor dat de Formule 1 moet schuiven met evenementen. Nadat het seizoen 2020 geheel op de schop ging door het longvirus zijn de eerste aanpassingen aan de kalender voor 2021 ook al gedaan: de Grands Prix van Australië en China zijn uitgesteld. Er ontstond vervolgens ook speculatie over het doorgaan van de F1-races in Monaco, Azerbeidzjan en Canada. Al deze races vinden plaats op (semi-)stratencircuits en vanwege de lange tijd die nodig is voor de opbouw van de circuits zouden deze races eerder in gevaar komen dan die op permanente circuits.

De Automobile Club de Monaco heeft nu gereageerd op de speculatie dat de F1-race in het prinsdom in gevaar zou zijn. De ACM was van plan om in 2021 drie evenementen te laten plaatsvinden in plaats van de gebruikelijke twee en dat plan staat nog altijd fier overeind, zo liet de organisatie op Twitter weten. “Ondanks de laatste geruchten kan de ACM bevestigen dat de #MonacoGP plaatsvindt van 20 tot en met 23 mei 2021. De ACM bevestigt ook het doorgaan van de #GrandPrixMonacoHistorique (23-25 april) en de #MonacoEPrix (8 mei 2021).” Ook de Formule 1 zelf reageerde op de geruchten. “We hebben de details van de herziene kalender voor 2021 naar buiten gebracht en er zijn geen veranderingen. De suggestie dat races op stratencircuits niet doorgaan is helemaal verkeerd", bevestigt een woordvoerder van de Formule 1 tegen Motorsport.com.

De Grand Prix van Monaco was in 2020 een van de races die niet door kon gaan vanwege het coronavirus. Door de organisatie van een extra evenement ten opzichte van andere jaren beginnen de opbouwwerkzaamheden rond het circuit dit jaar twee weken eerder dan gebruikelijk, met eind februari als het geplande beginpunt van de werkzaamheden. Deze planning staat volgens de ACM dus nog volledig overeind. Wel gelden er in Monaco, net als in andere landen, forse maatregelen om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Er is een negatieve coronatest nodig om toegang te krijgen tot het prinsdom, terwijl er vanaf 19.00 uur een avondklok geldt.