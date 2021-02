BWT blijft Aston Martin F1 ondanks naamsverandering trouw

Best Water Technology betrad de Formule 1 in 2017 als sponsor van het toenmalige Force India. Het bedrijf, dat zich specialiseert in waterbehandeling voor onder andere drinksystemen en verwarmings- en airconditioningssystemen, toonde eerst interesse in sponsoring van Mercedes, maar de Zilverpijlen voelden er weinig voor om hun hele auto roze te spuiten. Dat was voor Force India en Racing Point geen probleem en dus waren de bolides van de renstal de afgelopen vier seizoenen duidelijk te herkennen aan hun opvallende kleur. Het laatste jaar was BWT zelfs titelsponsor van het team.

De overgang van Racing Point naar Aston Martin leek een verdere samenwerking in de weg te staan: Aston Martin koos met Cognizant voor een andere titelsponsor en ook werd duidelijk dat de nieuwe bolide niet roze zou worden. BWT evalueerde vervolgens de aanwezigheid in de Formule 1 en naar verluidt heeft het bedrijf ook gekeken naar andere opties, waaronder sponsoring van Williams en Haas. Daar zette BWT vervolgens weer een streep door en op woensdag kwam aan alle speculatie een einde met de bekendmaking dat Aston Martin ook in 2021 op steun kan rekenen. Aston Martin bevestigde dat de nieuwe bolide een groene kleur krijgt, maar dat de logo’s van BWT en ‘subtiele merk-accenten’ zichtbaar zijn op de auto.

“Ik ben er trots op om deze geweldige groep mensen te blijven steunen en een nieuw hoofdstuk te beginnen met de terugkeer van Aston Martin in de Formule 1”, zei BWT CEO Andreas Weissenbacher. “Na het sterke seizoen 2020 geloven we dat de komende jaren er veelbelovend uitzien en we willen de reis van dit team richting de kop van het veld blijven steunen.” De samenwerking zorgt niet alleen voor BWT-logo’s op de Aston Martin, maar naast de baan gaat het bedrijf hulp bieden bij het verduurzamen van de renstal. “We gaan verder met het werk van vorig jaar om het gebruik van wegwerpflessen op het circuit te verlagen, plastic afval te minimaliseren en de lokale behandeling en consumptie van water te faciliteren. Bovendien willen we gaan samenwerken met meer mensen in de F1-gemeenschap, die ook overtuigd zijn van onze missie om te strijden voor een planeet zonder plastic.”

Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer zei: “Onze vrienden van BWT zijn loyale supporters geweest en ik vind het geweldig dat ze ervoor hebben gekozen om partner te worden van Aston Martin. BWT gaat onze pogingen steunen om op alle vlakken van ons bedrijf duurzamer te worden, maar vooral in onze operatie op het circuit - een doelstelling die past bij het doel dat de F1 zelf voor ogen heeft. Dit is een sterke, historische samenwerking die een belangrijk nieuw tijdperk betreedt, en we kijken er allemaal naar uit om te zien wat we samen kunnen bereiken.”