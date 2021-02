Mazepin onder neutrale vlag in F1 door dopingsanctie Rusland

Het TAS, het arbitragetribunaal van de sport in Lausanne, kondigde in december aan dat de dopingsancties tegen Rusland overeind blijven en het land niet mag deelnemen aan grote internationale kampioenschappen. De straf kwam er omdat Rusland tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi een door de staat gestuurd dopingsysteem had opgezet.

Het Wereldantidopingagentschap WADA had een uitsluiting van vier jaar vooropgesteld, maar het blijft dus bij twee jaar, tot en met 16 december 2022. Dat betekent dat er geen Russische delegatie zal zijn op de Olympische Spelen in Tokio en Rusland ook zal ontbreken op de wereldbeker voetbal in Qatar.

De vraag was of die dopingban ook van toepassing was op de autosport. Na navraag van de Russische autosportfederatie bevestigde de FIA dat Rusland ook in wereldkampioenschappen, waaronder de Formule 1, WRC, WEC, WRX en Formule E, niet mag vertegenwoordigd worden.

Dat houdt in dat debutant Nikita Mazepin de komende twee seizoenen niet onder Russische vlag zal mogen rijden, maar onder een neutrale vlag. De voorbije jaren kwamen in de atletiek, waarin Rusland al langer uitgesloten is, verschillende Russische atleten al als "geautoriseerde neutrale atleten" in actie.

Russische rijders in wereldkampioenschappen mogen geen nationale symbolen, vlaggen of de woorden Russia of Russian gebruiken. Er wordt op het podium bij een Russische overwinning ook geen nationale hymne gespeeld. De Russische kleuren mogen op zich wel gebruikt worden. Sochi mag wel nog steeds een grand prix organiseren en het verbod is niet van toepassing op toeschouwers die Russische vlaggen meenemen. Ook Russische officials, zoals president Vladimir Putin, mogen nog steeds WK-races bijwonen. Putin was de voorbije jaren steeds een vaste gast op de F1-wedstrijd in Sochi.

Aangezien het verbod enkel van toepassing is op wereldkampioenschappen, zal Ferrari-junior Robert Shwartzman wel nog steeds onder de Russische vlag mogen deelnemen aan het FIA Formule 2-kampioenschap.

