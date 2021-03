Met de terugkeer van Aston Martin in de Formule 1 maakt ook het British Racing Green een comeback op de grid. De AMR21 is voor het overgrote deel gehuld in de bekende groene kleur, terwijl opvallende roze en iets minder opvallende zwarte accenten het plaatje compleet maken. De keuze voor deze kleurstelling lijkt logisch: het British Racing Green werd kort na de overname van Racing Point namelijk al gelinkt aan de eerste F1-bolide van Aston Martin in 61 jaar, terwijl het roze nog linkt naar de sponsordeal met BWT. Achter het ontwerpproces schuilt echter een heel verhaal.

“Het is eigenlijk een heel lang proces geweest”, vertelt Marek Reichman, creatief directeur bij Aston Martin. “Het waarnemen van kleur speelt een enorm grote factor. Hoe zie je de kleur bijvoorbeeld op een beeldscherm, en hoe neem je hem waar met je eigen ogen in de zon of op een regenachtige dag op Silverstone. Het is een essentiële factor.”

Het kiezen van de juiste kleur groen is dan ook lastiger dan het op het eerste oog lijkt: “We zijn twaalf maanden bezig geweest met de ontwikkeling van de kleur. We hebben meerdere varianten van de livery doorgenomen en in de 59ste minuut van het 11de uur hebben we nog details gewijzigd om alles perfect te krijgen. Het enige waarop we hopen is dat het resultaat spectaculair zal zijn en dat het de mooiste auto op de grid zal zijn.”

Uitgebreid proces

De uitspraken van Reichman komen iedere klusser die in de bouwmarkt voor een enorme wand met kleurtinten de juiste kleur moet zien te kiezen voor die ene muur in de woonkamer, ongetwijfeld bekend voor. Bij het design van een Formule 1-auto komen echter nog tal van andere factoren kijken.

“Ik zou willen dat het zo makkelijk was als het kiezen van een kleurtje uit een kleurenwaaier”, vervolgt Reichman, die met name ook verantwoordelijk is voor het design van de straatauto’s van Aston Martin. “Het ontwerpen van de juiste kleur is ontzettend complex, omdat we het ook moeten vertalen naar onze modellen voor op de weg. Het is niet alleen een kleur voor de Formule 1-auto. Mensen zullen deze kleur natuurlijk ook op hun eigen auto willen zodra ze hem zien. Dat vergt een heel ontwikkelingsproces waarin je bijvoorbeeld moet uitzoeken hoe makkelijk een kleur na te maken is en te beschermen of te herstellen is.”

Uiteraard worden er weer totaal andere eisen gesteld aan de verf voor een personenauto dan aan die van een Formule 1-bolide: “Ik moet natuurlijk ook de wensen van Otmar [Szafnauer, de teambaas van Aston Martin, red.] in gedachten houden. Je wilt geen zware verf op de auto spuiten. Vervolgens moet je gaan bedenken hoe je de kleur van de Formule 1-auto ook verwerkt krijgt in je spuitpistolen om hem op de personenauto’s te krijgen.”

Reichman onthult dat er bij het kiezen van de juiste kleur heel wat bijzondere processen komen kijken om ervoor te zorgen dat de auto niet alleen in het echt, maar ook op het scherm eruit springt: “Om ervoor te zorgen dat het klopt met alle kleurtinten filmen we de testonderdelen en bekijken die vervolgens op een scherm. Daarvoor gebruik je de juiste technologieën van 4K tot 3D. Dat hebben we allemaal al in huis omdat we nu eenmaal in die wereld leven wat betreft augmented reality en de wereld van design. Zo wordt het merendeel van de interieurs van onze auto’s in CAD ontworpen en gebruiken we geen fysieke testmodellen meer. We kunnen namelijk elke kleur en vorm exact nabootsen in de computer en de kleur corrigeren naar hoe het menselijke oog het ervaart. Dat is echter een langdurig proces.”

Wanneer is een ontwerp geslaagd?

Over de livery van de nieuwe Aston Martin zal ongetwijfeld nog lang gesproken worden. Volgens Reichman is er echter maar één factor die bepaalt of een auto wel of niet mooi is: “Als estheticus probeer je dingen altijd mooier te maken, maar voor deze vraag steel ik een zin van Otmar: als iets snel is, is het ook mooi. Daar ben ik het volledig mee eens.”