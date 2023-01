Max Verstappen mag zich inmiddels tweevoudig wereldkampioen Formule 1 noemen en stelde zijn tweede titel op zeer dominante wijze veilig. Van de tweeëntwintig Grands Prix won de Nederlander er vijftien, terwijl ploegmaat Sergio Perez in 2022 in slechts twee races als eerste over de lijn kwam. De Mexicaan werd uiteindelijk derde in het kampioenschap, achter Verstappen en Charles Leclerc. De F1-coureur uit Guadalajara kon zijn teamgenoot in het begin van 2022 nog wel aan, maar zijn vorm zakte steeds verder weg. Dit kwam mede doordat de auto niet naar zijn smaak werd ontwikkeld.

"Als je het aantal zeges van Verstappen en Perez vergelijkt, dan is het niet zo dat hij het slechts beter moet doen in een paar bochten. Het moet bij hem compleet anders, hij heeft een software-update nodig", zegt David Coulthard tegen de BBC over Perez. "Als je dezelfde ingrediënten voor je taart gebruikt, dan krijg je exact dezelfde taart. Je moet iets veranderen als je de zaken anders wilt. Hij heeft toegang tot de data van de wereldkampioen. Hij ziet waar Max sneller en trager is. Checo is in sommige gebieden misschien beter, maar Max brengt het vaker samen. Checo heeft alle informatie voor handen om te verbeteren. Als hij dat doet, dan ligt de wereldtitel voor het grijpen. Doet dat hij dat niet... dan is hij een coureur, net als ik, die slechts een aantal Grands Prix heeft gewonnen."

Coulthard begon zijn loopbaan in de Formule 1 in 1994 bij Williams en eindigde deze in 2008 bij het team van Red Bull Racing. In totaal won de Schot dertien Grands Prix, scoorde hij twaalf keer de pole-position en bezocht hij in totaal 62 keer het podium. In zijn jaren bij McLaren reed Coulthard met name in dienst voor tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen.