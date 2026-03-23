Coulthard ziet lange aprilpauze als reddingsboei voor Aston Martin

Komend weekend werkt de Formule 1 in Japan het derde raceweekend van 2026 af, maar daarna wordt er in de maand april niet geracet. De eerstvolgende afspraak op het programma is de GP van Miami, die op zondag 3 mei wordt verreden. Dat is het gevolg van het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië, die allebei geschrapt zijn door het conflict in Iran.

De lange break tussen de races in Japan en Miami heeft de teams wel de kans om te hergroeperen na de eerste drie evenementen. De data die ze hebben verzameld over de compleet nieuwe auto's waarmee ze dit seizoen rijden, kunnen uitgebreid geanalyseerd worden. Ook kunnen de teams deze analyses omzetten in tastbare verbeteringen voor de auto's.

Vooral voor de teams die niet goed uit de startblokken zijn gekomen, kan de onverwachte onderbreking van het F1-seizoen gunstig zijn. Dat vermoedt David Coulthard. "Als we kijken naar de teams die moeite hebben in F1, dan geeft dit ze een kans om op adem te komen en te kijken naar hoe de races op operationeel vlak gingen", zegt de dertienvoudig Grand Prix-winnaar in de podcast Up To Speed.

Coulthard wijst drie teams aan voor wie dit zeker het geval is. "Dit geldt in het bijzonder voor Aston Martin, maar ook voor Williams met een auto die wat overgewicht heeft, en voor nieuwkomer Cadillac", vervolgt de Schot. "We hebben eerst nog Japan, maar daarna denk ik dat dit een steuntje in de rug is voor deze teams."

De lange pauze na de GP van Japan kan wel eens goed uitpakken voor het Aston Martin van Fernando Alonso.

Teams als Mercedes en Ferrari, die juist goed zijn begonnen onder het nieuwe technische reglement, lijken minder garen te spinnen bij de lange onderbreking. Toch ziet Coulthard de topteams niet als de verliezers van het wegvallen van de races in Bahrein en Saudi-Arabië. Hij denkt dat vooral de F1 Academy en de fans hierdoor getroffen worden.

"De verliezers zijn duidelijk de F1 Academy, de fans en de supporters als geheel", verwijst hij naar het wegvallen van de F1 Academy-races in Jeddah. "Maar we begrijpen de redenen wel. Voor degenen die hier baat bij hebben, betekent dit hopelijk dat we een veel sterker deelnemersveld hebben als geheel wanneer we in Miami weer bij elkaar komen."