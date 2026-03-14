De aanleiding voor het schrappen van beide Formule 1-races is de aanhoudende crisis in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en Israël voeren sinds eind februari bombardementen uit op Iran, dat reageerde met aanvallen op onder andere Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Bij die bombardementen werden niet alleen militaire doelen aangevallen, maar ook civiele infrastructuur getroffen, waaronder de internationale luchthaven van Dubai.

Direct na het begin van de oorlog werd al besloten om de Pirelli-bandentest in Bahrein (op 28 februari en 1 maart) te annuleren, maar een definitief besluit over de Grands Prix in Bahrein (van 10 tot en met 12 april) en Saudi-Arabië (17 tot en met 19 april) was nog niet genomen. De grondhouding van de F1-organisatie en autosportbond FIA was dat de situatie ter plekke "nauwlettend in de gaten wordt gehouden" en dat er nog tijd was om "een definitieve beslissing" te nemen over het al dan niet doorgaan van de races.

Weliswaar ligt het Jeddah Corniche Circuit ruim 1400 kilometer van Iran, maar ook de GP van Saudi-Arabië is afgelast. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Logistiek probleem

Om logistieke redenen was het inmiddels echter van belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid zou worden gegeven. Die duidelijkheid kwam er op zaterdagavond middels het volgende statement van F1: "Het is vandaag bevestigd dat de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië in april niet zullen plaatsvinden, na zorgvuldige evaluaties vanwege de aanhoudende situatie in het Midden-Oosten. Hoewel verschillende alternatieven zijn overwogen, is uiteindelijk besloten om in april geen vervangende races te organiseren. Ook de geplande races van de Formule 2, Formule 3 en F1 Academy zullen niet doorgaan op de oorspronkelijk geplande data."

Uiteraard is veiligheid de voornaamste factor in het besluit om de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door te laten gaan. De raket- en droneaanvallen over en weer tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran houden aan, wat vooral in het dicht bij Iran gelegen Bahrein voor een veiligheidsrisico zorgt. "De FIA zal de veiligheid en het welzijn van onze gemeenschap en collega's altijd vooropstellen", laat FIA-president Mohammed Ben Sulayem weten. "Na zorgvuldige overweging hebben we deze beslissing genomen, met die verantwoordelijkheid duidelijk voor ogen. We blijven hopen op rust, veiligheid en een snelle terugkeer naar stabiliteit in de regio. Mijn gedachten zijn bij iedereen die door deze recente gebeurtenissen is getroffen."

Daarbij is het luchtruim boven de eilandstaat nog altijd gesloten, waardoor er geen vliegtuigen kunnen landen of opstijgen. Weliswaar kan daar in de komende weken nog verandering in komen, maar wat niet zal veranderen is dat een deel van het materiaal van de Formule 1-teams dat dit weekend nog in China wordt gebruikt – en niet naar de GP van Japan gaat – niet op tijd in Bahrein kan arriveren.

Ook is er na de wintertest in de eilandstaat veel materiaal op het Bahrain International Circuit achtergebleven, maar omdat het vliegveld dicht is, kan het personeel dat ermee aan de slag moet er niet bij, zei Haas-teambaas Ayao Komatsu eerder. "Alles staat daar al klaar", legde de Japanner uit. "Als we het willen verplaatsen, moeten we mensen sturen om het in te pakken. Dat is praktisch onmogelijk. Wat in Bahrein staat, gaat voorlopig nergens heen."

"Hoewel dit een moeilijke beslissing was, is het op dit moment helaas de juiste gezien de huidige situatie in het Midden-Oosten", aldus Stefano Domenicali, president en CEO van de Formule 1, in de verklaring van zaterdagavond. "Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om de FIA en onze geweldige organisatoren te bedanken voor hun steun en volledige begrip, terwijl zij ernaar uitkeken om ons met hun gebruikelijke energie en passie te ontvangen. We kunnen niet wachten om terug te keren zodra de omstandigheden dat toelaten."

Financiële consequenties

De afgelasting is een bittere pil voor zowel de Formule 1 als de lokale organisatoren van de twee races. Bahrein en Saudi-Arabië betalen tientallen miljoenen om de Formule 1 naar hun land te halen. Door overmacht hoeven ze dat nu niet te betalen en dat betekent dus een flinke som van rond de 100 miljoen dollar aan gederfde inkomsten voor de Formule 1.

"Wij steunen het besluit van de Formule 1 volledig en zijn hen en de FIA dankbaar voor hun steun en voortdurende samenwerking", reageert Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, chief executive van het Bahrain International Circuit. "We kijken ernaar uit om fans van over de hele wereld weer in Bahrein te verwelkomen wanneer de Formule 1 terugkeert."

"De Saudi Automobile and Motorcycle Federation respecteert de beslissing van de Formule 1 met betrekking tot de kalender van 2026", laat prins Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, voorzitter van de Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF) en voorzitter van de Saudi Motorsport Company (SMC), op zijn beurt weten. "Fans in het koninkrijk keken opnieuw uit naar de Grand Prix van Saudi-Arabië in Jeddah in april, maar we begrijpen de overwegingen achter dit besluit en blijven nauw samenwerken met de Formule 1."

22 in plaats van 24 Grands Prix

Even werd er gefluisterd dat het Portugese Autódromo Internacional do Algarve en het Italiaanse Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari als vervangers van Bahrein en Saudi-Arabië zouden optreden, maar die circuits hebben geen ruimte in de agenda om op korte termijn een volledig F1-weekend met al zijn specifieke eisen op te tuigen. Zodoende volgt er na de Grand Prix van Japan ineens een pauze van vijf weken tot aan de Grand Prix van Miami, die op 3 mei wordt verreden.

De afgelasting van beide races betekent ook dat het F1-seizoen dit jaar voorlopig wordt ingekort van 24 naar 22 Grands Prix. Voorlopig, want ook tegen het einde van het seizoen – eind november en begin december – worden er in het Midden-Oosten nog twee Grands Prix gehouden: in Qatar en Abu Dhabi. Over het doorgaan van die twee races is nog geen besluit genomen.