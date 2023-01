Ruim 35.000 bezoekers genieten van F1-expositie in Maastricht

Onder meer een tentoonstelling van historische F1-auto's uit elk decennium van het circuit trok de aandacht, met in het bijzonder de RB16B van Max Verstappen. De Red Bull-bolide werd vergezeld door iconische en succesvolle Formule 1-wagens zoals de Ferrari 156, beter bekend als de 'Sharknose'. Ferrari scoorde in 1961 een 1-2 overwinning tijdens de Dutch Grand Prix met Phil Hill, tweede in de wedstrijd, die later dat jaar tot kampioen werd gekroond. De Shadow-Cosworth DN9-2B bestuurd door Jan Lammers stond ook tentoongesteld. De tabaksreclame van Samson maakte de Shadow een bijzondere verschijning. Het aanwezige wagenpark bestond verder uit onder meer de Talbot Lago T26, Brabham-Repco BT26/2, March-Ford 761 en de ATS D6.

"Na twee jaar van afwezigheid is InterClassics terug. En hoe! Dit bezoekersrecord toont aan dat klassieke auto’s nog altijd bij een groot publiek tot de verbeelding spreken. Ook youngtimers en supercars zijn niet meer weg te denken van de beursvloer", zegt Erik Panis, beursmanager van InterClassics. "De vele '“Sold' bordjes duiden op het feit dat onze deelnemers goede zaken hebben gedaan. Dit in combinatie met de vele positieve reacties van onze bezoekers, partners en sponsoren maakt dat het voor iedereen een geslaagde beurs was."

GP van Maastricht

Op zaterdag vond de virtuele race race van Simformula Europe plaats, die live werd uitgezonden door Motorsport.com (kijk hier terug). De wedstrijd over het stratencircuit van Maastricht werd gewonnen door Damian Skowron. De Poolse simracer hield het hoofd koel en besloot de hoofdrace met een overwinning nadat hij eerder als derde in de sprintrace was geëindigd. Daarmee had hij voldoende punten verzameld om rivaal Risto Kappet voor te blijven. Beste Nederlander was Bert Knops op de derde plaats. Jarno Opmeer won de sprintrace, maar bij het begin van de hoofdrace raakte hij samen met twee landgenoten in gedrang toen zij met zijn drieën zij-aan-zij door de A2-tunnel raceten. Daarbij liep Opmeer schade aan zijn auto op. In totaal werd een prijzenpot van 10.000 euro verdeeld.

De volgende editie van InterClassics Classic Car Show Maastricht vindt plaats van donderdag 11 tot en met zondag 14 januari 2024 in MECC Maastricht.

Formule 1-expositie te InterClassics Maastricht 1 / 7 Foto door: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Formule 1-expositie te InterClassics Maastricht 2 / 7 Foto door: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Formule 1-expositie te InterClassics Maastricht 3 / 7 Foto door: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Formule 1-expositie te InterClassics Maastricht 4 / 7 Foto door: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Formule 1-expositie te InterClassics Maastricht 5 / 7 Foto door: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Formule 1-expositie te InterClassics Maastricht 6 / 7 Foto door: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Formule 1-expositie te InterClassics Maastricht 7 / 7 Foto door: Tim Biesbrouck / Motorsport.com