De data die hinten naar verrassing Alfa Romeo F1 in Monaco

Komend weekend brengt de Formule 1 weer een bezoek aan Monaco, waar een race op het krapste en langzaamste circuit op de kalender staat te wachten. Het stratencircuit bestaat grotendeels uit langzame bochten en dat is nou net een van de sterke punten van de Alfa Romeo C42, zo merkte het team in de eerste races van 2022. Valtteri Bottas liet na de Spaanse Grand Prix optekenen dat de snelle bochten in Barcelona het team opbraken. “Ik denk dat het circuit volgende week best goed bij onze auto past. Het zijn vooral langzame bochten en onze auto is daar erg goed in”, vertelde de Fin.

Die claim van Bottas wordt bevestigd als er een blik wordt geworpen op de data van het Circuit de Barcelona-Catalunya en in het bijzonder de derde sector. Met hoofdzakelijk langzame bochten is dat deel van het circuit vaak een goede graadmeter voor hoe de verhoudingen in Monaco zijn. Als we een blik werpen op de snelste sectortijden van de diverse teams tijdens de kwalificatie, dan zat Alfa Romeo er in de derde sector absoluut goed bij:

Ferrari 27,336 seconden Red Bull 27,411 seconden Alfa Romeo 27,443 seconden Haas 27,561 seconden Mercedes 27,698 seconden McLaren 27,768 seconden Alpine 27,896 seconden AlphaTauri 27,984 seconden Aston Martin 28,197 seconden Williams 28,586 seconden

Dat overzicht ziet er bemoedigend uit voor Alfa Romeo, maar door nog verder in te zoomen op de individuele GPS-sectoren wordt zichtbaar dat de C42 in bepaalde delen van de derde sector de snelste was. In een vergelijking van de kwalificatieronden van Charles Leclerc, Max Verstappen en Valtteri Bottas blijkt dat de Alfa de snelste auto was bij het insturen van bocht 12, bij het uitkomen van de chicane en in de laatste bocht. Het duidt op goede tractie op lage snelheid en dat zou Bottas zelfs in staat kunnen stellen om in Monaco mee te doen om de podiumplaatsen.

Alfa Romeo houdt slag om de arm

Toch waakt Alfa Romeo voor te veel optimisme, ondanks de positieve signalen uit de data in Barcelona. Xevi Pujolar, head of trackside engineering bij de Zwitserse renstal, verwacht niet dat het succes voor het oprapen ligt in Monaco. “Wat betreft de snelheid verwacht ik zeker geen magische dingen. We zijn sterk in langzame delen, maar de topteams zijn daar ook sterk. Het is niet zo dat we veel beter dan hen zijn, we zitten dichter bij ze in de buurt”, legt hij uit. “We hebben waarschijnlijk een beter gat naar de middenmoot, iets meer marge. Maar kijkend naar de snelheid in sector 3 denk ik dat Ferrari, Red Bull en Mercedes nog altijd goed zijn.”

Ferrari en Red Bull steken dit seizoen tot nu toe met kop en schouders boven de rest uit en dus zou Alfa Romeo al tevreden zijn als het achter beide teams kan aansluiten in Monaco. “We streden in Spanje om P4 en werden zesde, dus waarom zouden we niet voor P4 of beter gaan?”, voegt Pujolar toe. “Natuurlijk proberen we dat. Als iemand een fout maakt, proberen wij de kans te grijpen. Maar onze eerste prioriteit is om ervoor te zorgen dat beide auto’s snel zijn. Als Zhou Guanyu ook verder naar voren zit, kunnen we goed meedoen.”