Formule 1-teams steunen idee om kalender 2023 te regionaliseren

De Formule 1 is van plan om de races op de kalender voor het seizoen 2023 meer per regio te groeperen. Afgelopen weekend bevestigde Formule 1-topman Stefano Domenicali dat hij het plan had voorgelegd aan de Formule 1-teams tijdens een meeting op zaterdag. Het moet de sport duurzamer maken en de kosten voor de F1-organisatie en de tien teams verlagen. Dit laatste komt de formaties goed uit nu uitgaven door de inflatie flink zijn gestegen.

De huidige kalender bevat een aantal bijzondere afwijkingen. Zo was Miami een zogenaamde stand alone flyaway race en vormen Azerbeidzjan en Canada een double-header, terwijl deze locaties ver uit elkaar liggen. Om de kalender beter te stroomlijnen moeten diverse races afwijken van hun traditionele data, onder meer Monaco. Daarnaast moeten misschien ook promotors overtuigd worden dat de verplaatsing voor hen werkt.

"Ik denk dat als je naar de kalender kijkt, het logisch is om sommige races te groeperen," antwoordt Red Bull-teambaas Christian Horner op de vraag van Motorsport.com. "Of het nu gaat om de Amerikaanse, de Aziatische of Europese races. Als je kijkt naar de geografie van de kalender dit jaar, van Azerbeidzjan naar Montreal, een weekend naar Australië, dan wordt dat ontzettend duur. Dus ik denk dat Stefano daar begrip voor heeft, maar hij heeft natuurlijk veel uitdagingen met de verschillende promotors om een kalender te krijgen die je wilt."

Haas-teambaas Guenther Steiner staat ook achter het idee. "Zoals altijd zijn er veel mensen bij betrokken en moet er veel werk worden verzet om iedereen tevreden te stellen", vertelt hij aan Motorsport.com. "Maar uiteindelijk denk ik dat het voor de duurzaamheid fantastisch is. En als we dat bereiken, gaan er veel positieve dingen mee gepaard. Er zijn geen negatieve kanten. Het is wel lastig om voor elkaar te krijgen. Dit is een periode waarin je daarover na kan denken. Canada moet vanwege de kou bijvoorbeeld niet te vroeg. Het is goed dat er aan gewerkt wordt."

Over een mogelijke wijziging van de datum van de GP van Monaco, zegt de Italiaan. "We moeten met de tijd meegaan. Niets is er om voor altijd te blijven, we proberen bij te blijven. De wereld is de afgelopen twintig jaar veranderd." Hoewel de vrije trainingen in Monte Carlo in voorgaande jaren altijd op donderdag werden verreden, staan deze nu voor vrijdag gepland. "Het zal lijken alsof het nooit anders was", zegt Steiner daarover. "De show wordt niet slechter, het was maar een traditie. Het is leuk om die te hebben, maar we moeten met de tijd meegaan."

Otmar Szafnauer van Alpine belicht een andere kant. Hij stelt dat door geografisch dicht bij elkaar gelegen wedstrijden de Formule 1 bezoekers kan verliezen. "Het is een goede zet, zolang we bij het regionaliseren niet fans bij races weghouden", aldus de Roemeense Amerikaan. "Miami en Montreal liggen bijvoorbeeld maar twee weken uit elkaar, wat dat betreft liggen ze dus ver genoeg uit elkaar. Het zijn ook verschillende landen, dus dat kan. Ik denk dat het zinvol is. Hij (Domenicali, red.) had het erover om Miami wellicht na Montreal te doen, omdat we daar dan toch al zitten."