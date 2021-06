Kvyat ziet vierde dienstverband bij AlphaTauri als onwaarschijnlijk

Eind 2020 werd Daniil Kvyat door AlphaTauri bedankt voor de bewezen diensten. Voor hem was geen plaats meer toen de renstal besloot om Yuki Tsunoda over te hevelen naar de Formule 1. Daarmee kwam er een einde aan een samenwerking die - ondanks meerdere onderbrekingen - dateerde van 2014. Destijds maakte Kvyat zijn F1-debuut voor Toro Rosso, om in 2015 al te promoveren naar Red Bull. Na vier races in 2016 werd hij gewisseld met Max Verstappen, om tot eind 2017 weer uit te komen voor de Italiaanse renstal. Na een jaar langs de zijlijn in 2018 keerde Kvyat in 2019 terug bij het team, waar hij eind 2020 dus weer moest vertrekken.

Hoewel Tsunoda het niet makkelijk heeft in zijn debuutseizoen, verklaarde Helmut Marko al dat een terugkeer van Kvyat niet direct in de plannen voorkomt. De 27-jarige coureur is sinds begin dit jaar namelijk test- en reserverijder van Alpine. Zelf verwacht Kvyat overigens ook niet dat Marko interesse heeft om hem terug te halen. “Ik denk dat hij mij ontzettend graag wil bellen”, lacht de Rus in de podcast F1 Nation. “Maar deze keer denk ik dat zijn trots mogelijk in de weg staat, want de vorige keer was het al een beetje alsof hij een fout moest toegeven, toch?”

Kvyat houdt oren en ogen geopend voor kansen

F1-races rijdt Kvyat in 2021 niet. Wel zat hij vorige maand tijdens de bandentest van Pirelli weer achter het stuur van een F1-bolide van Alpine, waarmee hij de nieuwe banden voor de 18 inch velgen testte. Vanzelfsprekend kriebelt het bij Kvyat om weer een vast racezitje te bemachtigen, maar op dit moment ligt de focus vooral op zijn werkzaamheden voor de Franse renstal. “Mijn ogen en oren zijn geopend en eerlijk gezegd ben ik vrij flexibel. Ik geniet nu van mijn werk met Alpine. Ik doe altijd mijn best voor het team waarmee ik werk en op dit moment ben ik daarop gefocust.”

Tot dusver heeft drievoudig podiumfinisher Kvyat het goed naar zijn zin bij Alpine. “Ik geniet van de sfeer in het team. Het zijn heel interessante gasten en het is een hardcore raceteam. Tijdens alle sessies die ik tijdens tests en raceweekenden heb bijgewoond werken ze als een uurwerk. Het is een heel georganiseerde, heel solide groep mensen. Het wordt interessant - ik denk dat dit team enorme potentie heeft voor de toekomst. Dus op dit moment zou het alleen eerlijk zijn om te zeggen dat ik mijn best doe voor Alpine, ongeacht de rol die ik vervul.”